Cadena con la que se accidentó Yeison Jiménez fue restaurada y entregada a su esposa

Una de las joyas que apareció era una cadena de oro de 18 kilates, con incrustaciones de 1.250 diamantes blanco y azul, con el nombre de su gira ‘Mi promesa’ (nombre del ‘tour’ con el que logró llenar El Campín) grabada en ella, que Lina, la hermana mayor del cantante, le regaló por su cumpleaños el 26 de julio del 2025.

La joyería encargada de realizar dicha pieza se la entregó personalmente a Yeison Jiménez ese día. En la cuenta de Instagram de la marca está publicado el video donde se ve la reacción del cantante al recibirla. Además, por temas de seguridad le hicieron una réplica de la cadena, era de plata, oro blanco y otras piedras.

Un mes después del fallecimiento del artista, la misma joyería quiso restaurar la cadena y entregársela a su esposa, Sonia Restrepo, en un acto de empatía con el objetivo de que la familia conserve los recuerdos del caldense.

“Tratamos de hacer esto, de mostrar este tema de las joyas y establecerlas como tal. Es con el mayor respeto… primero que todo agradezco a la señora Sonia, a toda la familia, a los hermanos de Yeison Jiménez, los padres, por darme la confianza de traer estas joyas, de reestablecerlas y de mostrarles a ustedes el proceso que vamos a hacer”, dice el joyero que se encargó de la restauración.



Además, la cuenta de la joyería publicó el video del momento donde le entregan de nuevo la pieza a Sonia Restrepo y continúan con unas palabras que tocaron los corazones de los seguidores.

¿Cómo falleció Yeison Jiménez?

El sábado 10 de enero del 2026 la avioneta en la que viajaba el intérprete de ‘Aventurero’ y su equipo sufrió un accidente en Paipa, después de haber alzado el vuelo. En el lugar perdieron la vida Yeison Jiménez, Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Fernando Torres y Weisman Mora.

El equipo se dirigía a Antioquia a presentarse en una de las ferias de los pueblos. Primero tenían una parada en Medellín donde Jiménez tenía una reunión importante para hablar sobre la música que iba a lanzar en el 2026, contó el productor y amigo Georgy Parra, y después seguirían con rumbo a su destino.

No obstante, la cita no se pudo dar, lo que provocó luto en Colombia por la triste pérdida del artista de 34 años. Sus fanáticos y amigos del mundo artístico lo despidieron con un homenaje en el Movistar Arena en Bogotá.