Cadena con la que se accidentó Yeison Jiménez fue restaurada y entregada a su esposa

Las pertenencias del cantante y sus acompañantes se hallaron en el lugar del accidente en el que perdieron la vida. Entre ellas se encontraba cadenas, relojes y anillos calcinados.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 19 de feb, 2026
Yeison Jiménez