Rata se pronunció sobre acusaciones por ser “tacaño” con Valentina en el ‘Desafío’

El subcampeón del reality de los colombianos participó en El Sentenciado junto a Valentina, quien fue su refuerzo durante la etapa final de la competencia. En la entrevista habló sobre su experiencia en La Ciudad de las Cajas, el desempeño que tuvo a lo largo de la temporada y el enfrentamiento contra Zambrano y Miryan en la Gran Final.

El competidor de OCR hizo un balance de su paso por el formato y explicó cómo asumió cada fase del juego. También se refirió al proceso de adaptación de Valentina cuando se integró como refuerzo y a la estrategia que construyeron para disputar el título.

Es necesario mencionar que la Final del programa estuvo dividida en dos partes. La primera fue una prueba realizada en el Box Negro, circuito que Rata ganó frente a Zambrano. La segunda consistió en una travesía desde Tobia hasta Cartagena, reto que fue superado porel deportista olímpico, quien se convirtió en el campeón de la edición.



Qué dijo Rata sobre críticas por ser tacaño con Valentina en el Desafío

En el programa le mostraron un video de una conversación que sostuvo con Andrea Serna durante la competencia. En ese diálogo manifestó que, si llegaba a ganar el premio de 1.200 millones de pesos, entregaría 350 millones a Valentina. La cifra generó debate entre otros televidentes, ya que Zambrano y Miryan, así como Gio y Valkyria, habían considerado dividir el premio en partes iguales con sus respectivos refuerzos.

Al referirse a la controversia, Rata indicó que tenía sus razones para plantear esa distribución. Señaló que entiende que existan opiniones distintas frente a ese tipo de decisiones y que cada persona tiene derecho a expresar su punto de vista.

“No me siento tacaño, algo que se vive en el ‘Desafío’ solo lo podemos expresar los participantes, lo que vivimos, entonces lo que importa es como se sienta ella y como me sienta yo (…) Creo que también es como darle ese reconocimiento a Rata por haber llegado hasta el punto donde llegaron”, explicó.

También afirmó que se trata de un asunto de carácter privado y que lo más relevante para él es que la relación con Valentina se mantenga en buenos términos.

