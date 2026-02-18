Publicidad

Quiénes son los líderes de ‘A Otro Nivel’: lista completa de nombres - CaracolTV

En esta temporada, los líderes tendrán una misión importante. Este puesto se adquiere luego de que Felipe Peláez, Kike Santander y Gian Marco opriman los tres botones.

Quiénes son los líderes de ‘A Otro Nivel’: ellos recibieron el apoyo de los tres jurados

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de feb, 2026
Quiénes son los líderes de 'A Otro Nivel', el concurso musical de los profesionales.