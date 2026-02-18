Quiénes son los líderes de ‘A Otro Nivel’: ellos recibieron el apoyo de los tres jurados

Este 18 de febrero se estrenó el concurso musical para profesionales 'A Otro Nivel', un formato que en esta nueva etapa presenta una competencia estructurada por equipos. El programa es conducido por Cristina Hurtado y cuenta con la participación de Felipe Peláez, Kike Santander y Gian Marco como jurados.

En el primer capítulo se presentaron 14 participantes. Durante el desarrollo del episodio, cuatro de ellos fueron nombrados líderes tras lograr que los tres jurados oprimieran sus respectivos botones, un mecanismo que dentro del formato representa la aprobación unánime de los expertos frente a la presentación realizada en el escenario.



Qué función tienen los líderes en 'A Otro Nivel'

Al comienzo del episodio, Cristina Hurtado explicó que los líderes serán los encargados de conformar sus propios grupos. Esta edición se desarrolla por equipos, por lo que cada líder tendrá la responsabilidad de elegir a los integrantes que harán parte de su conjunto.

Más adelante, los jurados añadieron que cada equipo estará conformado por un cuarteto. También señalaron que en capítulos posteriores se entregarán detalles adicionales sobre la mecánica de competencia, las etapas y los criterios que se aplicarán en el proceso de evaluación.

En total, el programa contará con 20 líderes a lo largo de la temporada.



Quiénes son los líderes de 'A Otro Nivel'

En este primer episodio, los concursantes que obtuvieron la aprobación de los tres jurados y fueron designados líderes fueron Roy Prada, Alana, Florenza y Camile. Cada uno alcanzó esta posición tras su respectiva presentación en el escenario, logrando que los jurados activaran sus botones.

En los siguientes capítulos se definirán nuevos líderes hasta completar el grupo de 20 previstos para esta edición, consolidando así la estructura por equipos que caracteriza esta nueva etapa del concurso musical.