Zambrano revela por qué se quedó en el piso durante la final del 'Desafío' en el Box Negro

Este 18 de febrero, Zambrano y Miryan, y Rata y Valentina concedieron una entrevista para el programa matutino 'Día a Día', donde se refirieron acerca de su paso por La Ciudad de las Cajas y la Gran Final que enfrentaron en el capítulo 138 del reality de los colombianos.

Durante el encuentro, los presentadores Carlos Calero, Catalina Gómez, Iván Lalinde, Carolina Soto y Carolina Cruz despejaron dudas sobre lo que ocurrió no solo en la Carrera por Colombia, sino también en la prueba lugar que tuvo lugar en el Box Negro y a la que asistió público.



Qué dijo Zambrano sobre su descompensación en la final del 'Desafío 2026'

Fue Cruz la encargada de preguntarle por lo sucedido en la primera parte de la competencia, argumentando que le tomó por sorpresa ver cómo se quedó en mitad de la pista mientras observaba que Rata avanzaba a través de los obstáculos y le daba el relevo a Valentina, su dupla.

Al respecto, el campeón de esta edición explicó:

"Cuando comenzamos la prueba, esa prueba es mucho de antebrazo y eso cuando estábamos haciendo, se gastaba mucho el antebrazo, todo es de antebrazo, ¿saben? Ahí ganaba el que más aguantaba , el que era más fuerte y bueno, de verdad que desde el primer momento yo dije que Rata es una persona de OCR, muy valiente, muy fuerte", dijo.

Asimismo, recordó que las carreras de obstáculos le sirvieron a su oponente para adquirir ventaja en el terreno de juego y aseguró que en un punto dejó atrás el martillo dispuesto por la producción en esta zona para romper la puerta de madera porque creyó que era más efectivo usar sus propias manos.

Finalmente, afirmó que desde que estaba soltando los nudos de la soga se percató de la exigencia de la prueba, pues notó que estaba cansado, especialmente de los brazos.

