Sebastián Martino, juez del ‘Desafío’, es obligado a interferir en la Final

Las reglas en la competencia toman fuerza en la Gran Final, por lo que un pequeño descuido puede causar problemas a los participantes en su travesía a Cartagena.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 17 de feb, 2026
