La Reina del Flow
En vivo Desafío del Siglo
'La Reina del Flow 3'
Final del 'Desafío'
Cuánta plata en total se ganó Zambrano, campeón del ‘Desafío 2025, junto a Miryan - CaracolTV

El deportista olímpico llegó en primer lugar a Cartagena de Indias luego de partir de Tobia con una desventaja marcada en relación con Rata y se coronó como el mejor de toda la temporada.

Cuánta plata ganó Zambrano, campeón del ‘Desafío 2025’, en total, y qué hará con ella

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de feb, 2026
Cuánta plata sacó Zambrano en total del 'Desafío del Siglo XXI'.