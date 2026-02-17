Cuánta plata ganó Zambrano, campeón del ‘Desafío 2025’, en total, y qué hará con ella

Este 17 de febrero se llevó a cabo la Gran Final del reality de los colombianos que dejó como ganador al deportista olímpico Zambrano, quien logró llegar de primeras a Cartagena de Indias en compañía de Miryan, su refuerzo.

Tras quedarse con el premio de esta segunda fase, el Súper Humano concede una entrevista para Caracoltv.com, donde se sincera sobre su paso por La Ciudad de las Cajas, lo agradecido que se siente con el triunfo, lo afortunado que está de haber unido su talento al de su refuerzo y hasta aprovecha para contar qué hará con la plata que acumuló a lo largo del juego.



Cuánta plata ganó en total Zambrano, campeón del ‘Desafío 2025’

La exclusiva, el competidor asegura que, junto a Miryan, se van con casi 700 millones de pesos correspondientes a su triunfo en esta segunda prueba de la Gran Final y lo que acumularon durante los últimos ciclos del juego.

Adicionalmente, recibieron un viaje a México con todo incluido, 2 motos y dos celulares, por lo que se sienten agradecidos con todo lo que alcanzaron gracias a su desempeño en los boxes y también a su fuerza mental.

Qué hará Zambrano con su premio tras ganar el ‘Desafío del Siglo XXI’

El campeón afirma que tiene en mente pagar algunas deudas, darle una sorpresa a su mamá, compartir una parte con Rosa y Leo (a quienes considera parte de su familia y básicamente sus hermanos), crearle un emprendimiento a su madre e incursionar en el mundo de los negocios para multiplicar su ganancia.





Durante el mismo encuentro, los jugadores expresan que nunca pensaron que no iban a llegar hasta el punto de encuentro delimitado por la producción y que sabían que sus colegas les llevaban ventaja, pero también aprovechan para extenderle el agradecimiento a la gente que les ayudaron en el recorrido y que hicieron todo lo que estuvo a su alcance por facilitarles la travesía, demostrando de esta forma la calidez de los colombianos y su generosidad.

