Rata dice cuánto le dará a Valentina tras ganar en el 'Desafío' menos dinero del que planeaba

La Gran Final del ‘Desafío del Siglo XXI’ concluyó con la victoria de Zambrano y Miryan en la travesía desde Tobia hasta Cartagena. Tras el resultado, Rata y Valentina ofrecen una entrevista en la que analizan lo ocurrido durante la definición del programa y se refieren a los factores que influyeron en el desenlace.

Ambos participantes hablan sobre el desarrollo de la etapa final y lo que, según su evaluación, hizo falta para quedarse con el triunfo en el recorrido hasta ‘La Ciudad Amurallada’. La prueba definitiva consistió en completar el trayecto en el menor tiempo posible, luego de haber disputado previamente un reto en el Box Negro.

El premio total de 1.200 millones de pesos se repartió en dos bolsas iguales. En la primera prueba, realizada en el Box Negro, se entregaron 600 millones de pesos al competidor que obtuviera el mejor desempeño. Ese premio fue ganado por Rata. La segunda parte correspondió a la travesía desde Tobia hasta Cartagena, que otorgaba otros 600 millones de pesos y la copa al participante que llegara en primer lugar a la meta. En esa instancia, Zambrano fue quien cruzó primero la línea final.



Cuánta plata le dará Rata a Valentina tras la Gran Final del 'Desafío'

Durante la entrevista, Valentina se refiere a los comentarios relacionados con la distribución del dinero. Explica que aceptó conformar dupla con el competidor de OCR por motivos distintos al aspecto económico. Sin embargo, indica que había escuchado en entrevistas previas que él contemplaba entregarle 100 millones de pesos teniendo en cuenta los recientes ajustes, y manifestó que, de concretarse esa entrega, los recibiría.

“No habíamos hablado del tema con este 50% del premio. Habíamos tocado este tema, pero con el 100% del premio entonces sobre ese 50% no habíamos hablado, pero tengan la certeza de que le voy a dar más de 100 millones de pesos”, contesta el finalista dirigiéndose a su colega.

Es necesario mencionar que antes de la Gran Final Rata había señalado que, si llegaba a ganar la totalidad de los 1.200 millones de pesos, tenía previsto entregarle 350 millones.

