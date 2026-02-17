Publicidad

Cuánta plata le dará Rata a Valentina tras ganar 600 millones de pesos en el ‘Desafío’ - CaracolTV

El finalista del reality de los colombianos tenía previsto darle 350 millones de pesos a su compañera en caso de ganar los mil 200 millones de pesos; sin embargo, ganó 600 millones de pesos.

Banner producción Desafío XXI DK

Rata dice cuánto le dará a Valentina tras ganar en el 'Desafío' menos dinero del que planeaba

El finalista del reality de los colombianos tenía previsto darle 350 millones de pesos a su compañera en caso de ganar los mil 200 millones de pesos; sin embargo, ganó 600 millones de pesos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de feb, 2026
Cuánta plata le dará Rata a Valentina tras ganar 600 millones de pesos del 'Desafío del Siglo XXI'.