Cuál era el premio de las cajas misteriosas de la FINAL del ‘Desafío 2025’ y quién se lo llevó

Durante el capítulo 137 del reality de los colombianos, Andrea Serna les pidió a los finalistas conservar dos cajas durante su travesía a Cartagena, donde conocerían que había en el interior.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de feb, 2026
Qué había en las cajas misteriosas de la Final del 'Desafío del Siglo XXI'.