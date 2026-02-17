Cuál era el premio de las cajas misteriosas de la FINAL del ‘Desafío 2025’ y quién se lo llevó

El capítulo 138 del ‘Desafío del Siglo XXI’ marcó el cierre de la competencia y definió al ganador de la temporada. En esta Gran Final, Andrea Serna se reunió con Zambrano, quien se consagró como campeón tras llegar en primer lugar a Cartagena luego de partir desde Tobia. A su lado estuvo Miryan, su dupla durante el reto.

Tras el arribo a la meta, la presentadora felicitó a los Súper Humanos por el resultado obtenido y les preguntó qué creían que contenían las cajas misteriosas que recibieron en el capítulo 137. En esa entrega previa, los participantes debían conservarlas cerradas durante todo el trayecto sin conocer su contenido. La incógnita acompañó a los competidores a lo largo del recorrido hasta la definición del programa.

Zambrano mencionó que podría tratarse de dinero, de una cuota inicial para la compra de un carro o de una vivienda, o incluso de una forma de multiplicar los 600 millones de pesos que obtuvo como premio por ganar la competencia.

Minutos después hicieron su aparición Rata y Valentina, quienes también llegaron al punto de encuentro en Cartagena. Allí confirmaron que sus rivales habían alcanzado primero la meta y, por tanto, se habían quedado con el título de la temporada.



Qué había en las cajas misteriosas de la Final del ‘Desafío’

En el espacio dispuesto para la revelación, Zambrano y Miryan abrieron la caja asignada al campeón. En su interior encontraron una camiseta oficial de la Selección Colombia. El hallazgo dio paso a un anuncio adicional por parte de la presentadora.

Andrea Serna informó que Betplay decidió otorgarles un premio especial. Señaló que la marca respalda a los desafiantes y también el sueño tricolor, por lo que les concedió un viaje todo incluido a México. El propósito del viaje será asistir a uno de los partidos de la Selección Colombia durante la cita mundialista.

Tras conocer el contenido y el nuevo beneficio, Zambrano y Miryan se pusieron la camiseta de la Selección Colombia y se mostraron emocionados de la cita que tienen en los próximos meses fuera del país.

