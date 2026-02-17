Publicidad

Cuánta plata le dará Zambrano, ganador del ‘Desafío’, a Myrian tras cambios con el premio final

El deportista olímpico había acordado darle la mitad del premio final a su compañera luego de cederle un porcentaje a Rosa y Leo; sin embargo, este cálculo se hizo con los mil 200 millones de pesos.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 17 de feb, 2026
Cuánta plata recibirá Miryan por ser refuerzo de Zambrano en la Final del 'Desafío del Siglo XXI'.