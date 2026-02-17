Cuánta plata le dará Zambrano, ganador del ‘Desafío’, a Myrian tras cambios con el premio final

Zambrano se coronó como el ganador del ‘Desafío del Siglo XXI’ luego de ser el primer finalista en llegar a Cartagena desde Tobia, Cundinamarca, sin un solo peso en el bolsillo y valiéndose de la buena voluntad de los colombianos en las carreteras.

Es necesario mencionar que Andrea Serna informó que en el capítulo 137 de la producción que la Gran Final estaría dividida en dos partes. La primera de ellas fue la prueba en el Box Negro que ganó Rata con ayuda de Valentina. El súper Humano se quedó con la mitad de los mil 200 millones de pesos, una moto y la posibilidad de tener ventaja en la travesía.



Zambrano, por su parte, se quedó con los otros 600 millones de pesos y la oportunidad de poner su nombre en la copa de los vencedores.



Cuánta plata le dará Zambrano a Miryan tras ganar el ‘Desafío 2025’

El Súper Humano concede una entrevista exclusiva para Caracoltv.com, donde expresa qué porcentaje de su dinero le dará a su refuerzo, quien lo acompañó no solo en esta última competencia, sino que fue parte fundamental de su proceso en los últimos ciclos.

Según explica, se mantiene firme en su decisión de repartir todo por mitades, pues valora el trabajo que ella desempeñó en La Ciudad de las Cajas.

“Es una mujer que se la luchó, que lloró, peleó conmigo, estuvo en las buenas, en las malas, en las dificultades. Estuvo en los momentos críticos, que me quería retirar, que tenía esto, lo otro, siempre me diste el motivo (…) Lo prometido es deuda”, comenta.

Es necesario mencionar que Zambrano había mencionado anteriormente que cumpliría con su promesa de darle un porcentaje a Leo y Rosa, los participantes que se convirtieron en su familia, y de la cifra que quedara sería dividida en dos con su colega.



Qué hará Miryan con el premio del ‘Desafío 2025’

La competidora de OCR, por su parte, asegura que ya le tiene destino al dinero que reciba del juego, pues planea arreglar su casa, viajar con su hijo y apuntarle a abrir un negocio que le permita generar nuevos ingresos que sean duraderos en el tiempo.

