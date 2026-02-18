Zambrano respondió a las críticas por “hacer el oso” en la final del ‘Desafío’ del Box Negro

El ganador del reality de los colombianos estuvo en El Sentenciado y habló sobre distintos momentos de la competencia. En la conversación se refirió a su proceso dentro del reality, a la experiencia de competir junto a Miryan como su refuerzo y a la definición del título frente a Rata y Valentina en la Gran Final.

En relación con la Gran Final, Zambrano abordó lo ocurrido en la primera prueba, realizada en el Box Negro. Ese circuito fue uno de los más comentados por la audiencia debido a lo que sucedió durante su desarrollo. El competidor inició la pista con ventaja frente a Rata y mantuvo el liderazgo en los primeros tramos del recorrido.



Qué dijo Zambrano sobre las críticas por su final en el Box Negro del ‘Desafío’

Durante la entrevista, el atleta olímpico respondió a los comentarios que surgieron tras la prueba disputada en el Box Negro. En ese reto perdió frente a Rata luego de presentar lo que pareció ser una descompensación física en medio del circuito.

De acuerdo con lo ocurrido en la transmisión, mientras avanzaba por el trayecto de regreso, cayó de un puente colgante instalado como parte de la estructura. Tras la caída, permaneció varios minutos en el suelo, lo que permitió que su contrincante continuara el recorrido y completara la prueba en primer lugar.





El campeón indicó que considera que tiene luz propia y que no presta atención a los comentarios negativos. En ese contexto, se comparó con el ave fénix para referirse a su capacidad de sobreponerse a las dificultades.

“Yo soy un árbol que echa buena fruta, tengo luz propia, Colombia me ama, me siguen de muchos años, en el 2021 fui el primero en el mundo, en el ranking, y muchas personas no llegan a ese punto, y para ellos tener luz y para achicopalar a otras personas tienen que hablar mal”, explicó, reconociendo sus logros deportivos.

Zambrano también se pronunció sobre la definición del título frente a Rata y Valentina, destacando que la Gran Final fue una instancia exigente en la que cada competidor enfrentó distintos obstáculos físicos y mentales. Explicó que, pese a lo ocurrido en la primera prueba, logró avanzar y consolidarse como ganador del formato en la Carrera por Colombia.

