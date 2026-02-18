Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Reina del Flow
En vivo ‘A Otro Nivel’
'La Reina del Flow 3'
Cómo funciona 'A Otro Nivel' 2026
Programación de Caracol

Cómo respondió Zambrano a las críticas por perder la final en el Box Negro del ‘Desafío’ - CaracolTV

Zambrano, dupla de Miryan en el 'Desafío del Siglo XXI', rompió el silencio y se dirigió a las personas que criticaron el gesto que tuvo en la prueba previa a la Carrera por Colombia.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Zambrano respondió a las críticas por “hacer el oso” en la final del ‘Desafío’ del Box Negro

El deportista rompió el silencio y se dirigió a las personas que criticaron el gesto que tuvo en la prueba previa a la Carrera por Colombia en la que debía llegar a Cartagena.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de feb, 2026
Comparta en:
Qué dijo Zambrano sobre las críticas en la Final del 'Desafío' en el Box Negro.