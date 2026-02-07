Publicidad

Qué decía Yeison Jiménez en último audio le envió a su amigo Georgy Parra

Amigo de Yeison Jiménez compartió el último audio que el cantante de Manzanares (Caldas) le envió, un día antes de morir. Tenía "muchos planes" para el 2026.

Amigo de Yeison Jiménez compartió último audio que él le envío, un día antes del accidente

Se trata de Georgy Parra, productor musical que trabajó en varios temas del fallecido cantante de Manzanares (Caldas) y con el que ya estaba preparando nueva música para el 2026.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 7 de feb, 2026
Amigo de Yeison Jiménez comparte último audio que él le envío