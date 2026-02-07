Amigo de Yeison Jiménez compartió último audio que él le envío, un día antes del accidente

Parra habló en La Kalle del vínculo que a través de los años formó con Yeison Jiménez y contó varias historias detrás de sus canciones. El productor indicó que tenía una amistad muy fuerte con él, hasta el punto de confiarle temas muy personales, e incluso permitió que el público colombiano conociera cuál fue el último audio que Jiménez le envió por WhatsApp, el 9 de enero de 2026, a las 2:00 de la tarde, un día antes de su muerte.

En la grabación se escucha la voz del ‘Aventurero’ hablando de “muchos planes” que quería empezar a ejecutar porque, dio a entender, tenía muchas canciones por sacar a la luz.

“Ah bueno, yo tengo mucha música, Georgy, tengo muchos planes… muchas cosas en la cabeza, que tengo que empezar a ejecutar porque tengo mucha música, mucha mucha gloria a Dios. Hay música por toneladas, perro”, se escucha.

Parra además reveló que el día que el caldense falleció, tenía una reunión muy importante en Medellín, para escuchar toda la música y tomar decisiones sobre los nuevos proyectos que iba a lanzar en 2026. Pese a que el artista ya no está en el plano terrenal, se espera que varias canciones inéditas de él, incluyendo una con Maluma, puedan conocerse.

¿Cómo murió Yeison Jiménez?

El reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, de 34 años, falleció trágicamente el 10 de enero de 2026 en un accidente de avioneta ocurrido en el departamento de Boyacá. La aeronave, una Piper Navajo PA-31 con matrícula N325FA, despegó desde el aeropuerto de Paipa con destino a Medellín, donde Jiménez tenía programada una presentación esa misma noche. Pocos minutos después del despegue, el avión perdió altura y se estrelló en la vereda Romita, en el corredor entre Paipa y Duitama, según reportes de autoridades aeronáuticas.

La avioneta se incendió tras el impacto, dejando un saldo de seis personas muertas: varios miembros de su equipo, como Jefferson Osorio, Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín y Weisman Mora, y el piloto Fernando Torres,también perdieron la vida por el impacto.