Mamá de Kevyn, participante del 'Desafío', confirma si él terminó con Guajira

La madre del concursante mostró su alegría por el recibimiento que el público colombiano le dio al regreso de Kevyn al 'Desafío', pese a que los mismos participantes no estaban de acuerdo con el ingreso de él y de Valkyria a mitad de la competencia.

Rúa, además se refirió a la relaciòn de él y Guajira y confirmò que siguen juntos. De hecho, aseguró que ella lo está “malcriando”, pues lo consiente mucho y lo guía en su crecimiento personal.

“Ella lo consiente demasiado, en serio, uno como mamá consiente a sus hijos. Él ya salió de mi área. Esta mujer tan hermosa consiente demasiado a Kevyn, ella lo aconseja demasiado, es el oriente bonito en la vida de Kevyn. Me siento muy bendecida por la relaciòn de ellos dos”, declaró Zorayda en el matutino de Caracol.

Matías, su hijo, también participó en la entrevista y relató la manera en que la vida le cambió desde que su papá está participando en esta edición del programa de Caracol: en su colegio comenzaron a referirse a él como “el hijo de Kevyn”, algo que lo llena de orgullo. Además, hasta le piden fotos y autógrafos por ser el primogénito del ganador de la edición del 2024.

Su hermano agregó que tiene mucha admiración por Colombia, porque los mismos espectadores fueron quienes pidieron el regreso de Kevyn por el cariño que le tienen. Su proceso ha sido constante, de mucha lucha, amor y, sobre todo, pasión.

¿Por qué dicen que Kevyn, del `Desafío`, y Guajira terminaron?

Los rumores de la supuesta separación comenzaron por publicaciones en las cuentas personales de Kevyn, que sembraron incertidumbre entre sus seguidores. En particular, un video en el que canta un tema sobre apoyo emocional no correspondido llevó a muchos a interpretar que algo había cambiado entre él y Guajira, desatando comentarios y teorías sobre una posible separación sentimental. No obstante, las palabras de su mamá dieron fin a las especulaciones.

La cercanía de Kevyn y Guajira comenzó tras su paso por la edición `Desafío XX`, donde se consolidaron como una dupla fuerte y muy comentada por la audiencia. Más allá del rendimiento en las pruebas, el vínculo entre ambos fue objeto de múltiples especulaciones: desde gestos cómplices dentro del `reality`, hasta coqueteos interpretados por seguidores como señales de un romance. Posteriormente confirmaron su relación amorosa, aunque prefieren mantenerla lejos de la opinión publica.