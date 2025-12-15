Publicidad

Mamá de Kevyn, del Desafío, reveló cómo es Guajira de nuera - CaracolTV

La madre del campeón del Desafío 20 Años se refirió públicamente al romance de su hijo con Guajira. El hijo del desafiante también opinó sobre los "posibles" planes de la pareja de tener un bebé juntos.

Mamá de Kevyn, del Desafío, reveló cómo es Guajira de nuera

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 15 de dic, 2025
Mamá de Kevyn, del Desafío, reveló cómo es Guajira de nuera.