Mamá de Kevyn, del Desafío, reveló cómo es Guajira de nuera.

El pasado 6 de noviembre, Guajira confirmó su noviazgo con Kevyn Rua, campeón del Desafío 20 Años, a través de un romántico video publicado en sus redes sociales. Desde entonces, la pareja no ha dejado de generar comentarios entre los seguidores del reality, e incluso el deportista ha hecho referencia a la abogada ante las cámaras de la actual temporada del programa, aunque sin mencionar directamente su nombre.

Qué dijo la mamá de Kevyn sobre Guajira

Lo más reciente ocurrió el domingo 14 de diciembre, cuando la mamá de Kevyn respondió a una de las preguntas que más se hacían los fanáticos del Desafío. Durante una conversación con Esteban Hernández, le preguntaron cómo era Guajira como nuera, lo que le provocó risa, pues sabía que tarde o temprano tocarían el tema.



“Ella es una niña bastante especial. No estamos conociendo, sé que están enamorados, tanto Kevyn como ella. Espero apoyarlos en lo que más pueda y en lo que me permitan hacerlo, y tengo mucha fe en que Diosito tiene los ojitos puestos en esa pareja”, expresó la señora Zoraida.

Esteban también recordó que el campeón del Desafío ha hablado públicamente sobre posibles planes de matrimonio con Guajira e incluso ha mencionado que le gustaría hacer la propuesta en un globo aerostático.



Hijo de Kevyn quiere que él tenga un bebé con Guajira

Por su parte, Glock destacó un gesto de Mathias, el hijo de Kevyn, quien reaccionó con naturalidad a la relación de su papá.





“Ya no voy a ser hijo único”, comentó el niño. Sin embargo, cuando le preguntaron si le gustaría tener más hermanos, respondió entre risas: “No, ya tengo muchos hermanos por parte de mamá”.

El presentador bromeó con la situación y le dijo que fuera preparándose, pues todo indica que ambos desafiantes tendrían planes de formar una familia en el futuro.

Cabe recordar que el video con el que Guajira confirmó su relación con Kevyn decía:

“Pero, ¿de dónde salió tanta conexión?… Si solo éramos dos extraños”, frase que acompañó varias imágenes de un viaje que realizaron juntos.

