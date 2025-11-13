Guajira reaccionó al Desafío de Capitanes que dio Kevyn, en el que fue derrotado

Muchas fueron las emociones que se vivieron durante el capítulo del 'reality' de los colombianos que fue emitido el pasado 12 de noviembre en Caracol Televisión. Las parejas que se enfrentaron en el terreno de juego fueron Yudisa y Lucho, Zambrano y Myriam, y Kevyn junto a Sofía.

A pesar de que el campeón vigente tuvo un excelente desempeño en el terreno de juego, no logró conseguir el primer puesto, pues Yudisa y Lucho tuvieron una mejor definición en el Box Negro. Al ver que su compañera estaba desconsolada por la derrota en su primera prueba, el líder de Neos no dudó en cargarla en brazos y abrazarla para intentar calmarla.

Reacción de Guajira a la prueba de Kevyn en el 'Desafío a Capitanes'

Aunque no se refirió directamente al gesto que tuvo su pareja sentimental con su compañera y tampoco a su derrota, Kelly Ríos sí expresó que se siente muy orgullosa de ver al Súper Humano nuevamente en el terreno de juego.

"Moreno, ya te BI CAMPEÓN. Hay niveles y está este muchachito", escribió junto a un emoticón de corazón verde, haciendo referencia a que apoya al nuevo equipo que se integró a la producción durante la etapa final del juego.



Quiénes son los integrantes de Neos en el 'Desafío 2025'

Durante el capítulo 88, Andrea Serna les dio la bienvenida a Valkyria y Kevyn, añadiendo que tendría como misión especial viajar por Colombia y conseguir seis participantes más para conformar el equipo verde. La condición para que se integraran a la competencia era llegar a La Ciudad de las Cajas antes que la última pareja y lo cumplieron, por lo que ahora hacen parte del juego.

A estos ganadores se suman Sofía, Cristian, Pedro, Lina, Roldán y Kathe, quienes darán lo mejor de sí mismo por avanzar en el juego y demostrar que merecen conseguir la victoria a pesar de su reciente participación en el juego.

