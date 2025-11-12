Participantes del ‘Desafío’ dicen cuál integrante de Neos es la “nueva Katiuska”.

En el capítulo 92 del Desafío Siglo XXI se llevó a cabo el Desafío de Capitanes entre los equipos Alpha, Gamma y el nuevo equipo Neos. Sin embargo, una participante llamó especialmente la atención, pues algunos de sus rivales la apodaron como “la nueva Katiuska”, en alusión a la exparticipante expulsada el pasado 6 de noviembre.

Mira también: Hermana de Rata se pronunció luego de que Zambrano lo llamara "traicionero" en el 'Desafío'



Los integrantes de la casa Alpha, que observaban la competencia desde su hogar, comentaban cada movimiento en el Box Negro. En un momento, Gio se sorprendió al ver la fuerza y agilidad de Sofía, una integrante de Neos, con el baúl de madera y exclamó: “Esa es otra Katiuska, ve. Está re fuerte esta china”,haciendo referencia a la potencia física que caracterizaban a la excapitana de Omega Valentina coincidió y agregó: “Literal”,demostrando también su asombro ante el desempeño de su compañera del reality.

Quién es Sofía, del equipo Neos

Sofía tiene 30 años y es concejal de Planeta Rica (Córdoba). Es una mujer familiar, vive en unión libre y es madre de Yeilin Sofía. Alegre y recochera, asegura que aunque es sensible, evita mostrarlo para no parecer débil.

Se convirtió en concejal porque le apasiona representar a los deportistas de su municipio y quiere ser un ejemplo de esfuerzo. De carácter fuerte y voz firme, dice las cosas de frente y no se deja dominar por sus emociones.



Publicidad

Sofía describe a su pueblo como un lugar cordial, pero con pocas oportunidades, donde un pozo de agua llamado El Pital es símbolo de la comunidad, ya que allí transportan el agua a caballo por la falta de acueducto.

Había intentado ingresar al Desafío en dos ocasiones anteriores y, según cuenta, “de la nada” se le dio esta gran oportunidad. Su sueño es ser campeona del Desafío, y asegura que le gustaría enfrentarse a Yudisa, a quien admira por todo lo que ha logrado siendo tan joven.

Publicidad

Mira ambién: “No quiso seguir en mi vida”: Valentina no se guardó nada, enfrentó a Lucho y mencionó a María C.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.