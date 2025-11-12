En vivo
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / Participantes del ‘Desafío’ dicen cuál integrante de Neos es la “nueva Katiuska”

Participantes del ‘Desafío’ dicen cuál integrante de Neos es la “nueva Katiuska”

Durante el Desafío de Capitanes de esta etapa, varios competidores destacaron el desempeño de una mujer del equipo Neos e incluso la compararon con Katiuska, por su fuerza en la pista.

Foto: Caracol Televisión
Por: Daniela Correa Grisales
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

