En vivo
Desafío Siglo XXI
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Caracol TV  / Desafío Siglo XXI  / “No quiso seguir en mi vida”: Valentina no se guardó nada, enfrentó a Lucho y mencionó a María C.

“No quiso seguir en mi vida”: Valentina no se guardó nada, enfrentó a Lucho y mencionó a María C.

Valentina empieza a lanzar pullas a Lucho, mientras él intenta defenderse. Posteriormente, le recuerda el nombre de María C. y además, le dice que cuando ella estaba con él, no miró a nadie más.

Publicidad

Publicidad

Publicidad