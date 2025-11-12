“No quiso seguir en mi vida”: Valentina no se guardó nada, enfrentó a Lucho y mencionó a María C.

En este capítulo 92 del Desafío Siglo XXI, llegó el momento que tanto estaban esperando los televidentes, el reencuentro en Lucho y Valentina. Cuando los dos se vieron las caras, a Gio se le salió el nombre de María C, por lo cual, hubo un momento tenso y también lleno de risas.



Qué pasó con Valentina y Lucho

Posteriormente, cuando ya todos amanecen, la comunicadora social le dice al compañero que van a empezar muy bien el día. Entre todos la molestan y ella indica que está muy seria, pero que no quiere hablar al respecto.



Unos minutos más tarde, Valentina empieza a describir cómo es la persona que ella quisiera tener como pareja, pero antes de decir algo, Lucho la interrumpe y expresa: “tiene que ser mánager”. Todos quedan sorprendidos y se ríen, y él le dice que la vio mal ahí y agrega, “no tiene buena reputación”. Ella no se queda callada y le responde de la siguiente manera.

“Yo entiendo a lo que usted se refiere, pero las personas siempre van a opinar, así como yo opiné sobre el caso de María C y suyo, que yo no sabía qué era lo que pasaba y yo suponía, entonces usted está haciendo eso”, empezó diciendo.

Luego de esto, Valentina le dejó claro que entre ellos sí existió algo más allá que una amistad, pero que en su momento no tenía nada con nadie. “Como usted no sabe nada, entonces va a suponer. En ese caso, yo estoy sola, no tengo a nadie. Aunque de igual manera, nosotros tuvimos una relación de reality, yo lo vi así, entonces”, continuó.

Finalmente, le explicó a Lucho que ella siempre fue muy clara y que cuando tuvieron esa cercanía en el Desafío Siglo XXI, solo era con él. Al sentirse incómoda por la situación, cuando se levantó del puesto de donde estaba, se fue para su cuarto molesta y Potro le dijo a su compañero que él debió quedarse callado.

“Aquí no les voy a contar mi vida privada. De igual manera, yo no estoy haciendo nada malo. Y si yo yo estoy con uno y con el otro, al menos estoy sola. Y estando con usted fui un caballo, y usted lo sabe, porque siempre anduve con usted.No tengo que conversar nada, porque es mí vida. De igual manera, él no quiso seguir en mi vida, entonces para qué quiere saber”, puntualizó.

