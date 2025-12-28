Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
The Suso's Show
Luis Alfonso
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Murió Ricardo ‘Chiqui’ Pereyra; quién era y de qué murió el argentino

El intérprete de 'Como dos extraños' falleció luego de estar internado en una clínica en Buenos Aires. Al conocer la noticia, varios enviaron mensajes con sus condolencias.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

El tango está de luto: murió Ricardo ‘Chiqui’ Pereyra tras accidente doméstico

El intérprete de 'Como dos extraños' falleció luego de estar internado en una clínica en Buenos Aires. Al conocer la noticia, varios enviaron mensajes con sus condolencias.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 28 de dic, 2025
Comparta en:
El tango está de luto: murió Ricardo ‘Chiqui’ Pereyra tras accidente doméstico