El tango está de luto: murió Ricardo ‘Chiqui’ Pereyra tras accidente doméstico

Según la información que se conoce, Ricardo ‘Chiqui’ Pereyra se resbaló de una escalera en su casa y por tal motivo, lo llevaron al hospital. Los doctores, luego de analizar la situación, tomaron la decisión de operarlo de urgencia.

De qué murió Ricardo Pereyra

Como se mencionó anteriormente, todo empezó por un accidente doméstico, pero al ver la gravedad al asunto lo atendieron en un centro médico. Aunque los médicos en un punto llegaron a hablar de estabilidad en su salud, todos los reportes se mantenían reservados. Allí permaneció por varios días, pero su cuerpo no resisitió y falleció muy temprano este domingo 28 de diciembre. Al conocer esta noticia, los seguidores no dudaron en reaccionar y enviar mensajes de condilencia.



"Qué elegante siempre, qué voz tan inconfundible....recuerdo mis noches de niña viéndolo con mi abuelo en Grandes Valores del Tango", "una leyenda, desde pequeño lo veía en la TV", "abrazo desde aquí,alguna vez compartimos pianista y escenario", "adiós a un grande", "una voz maravillosa,no puedo creerlo", "una gran pérdida, no pudo recuperarse de una caída en su hogar", entre otros que dejaron en la publicación, donde describieron todo lo que Pereyra hizo en este mundo para el Tango.

Quién era Ricardo ‘Chiqui’ Pereyra

Ricardo ‘Chiqui’ Pereyra fue un músico argentino de tango, nacido en Argentina a comienzos de la década de 1950, y falleció a los 74 años. A lo largo de su vida estuvo profundamente ligado a este género, que entendía como una forma de expresar emociones y mantener viva la identidad cultural del país. Se destacó como intérprete de clásicos como 'El día que me quieras', 'Volver', 'Mi Buenos Aires querido' y 'Por una cabeza', que interpretaba con sensibilidad y respeto por la tradición tanguera.





Durante su trayectoria artística, ‘Chiqui’ defendió una interpretación fiel al tango clásico, pero con un sello personal que lo hacía cercano al público. En su repertorio también incluía piezas emblemáticas como 'Cambalache' y 'La cumparsita', temas que abordaba con profundidad y compromiso, manteniendo vigente un género que atraviesa generaciones.

Más allá de su talento musical, Ricardo Pereyra fue recordado como un artista comprometido con su oficio y con la historia del tango. Su legado permanece en la emoción que transmitía en cada interpretación y en la huella que dejó entre quienes lo escucharon, reafirmando que el tango sigue vivo mientras haya músicos dispuestos a sentirlo y compartirlo.