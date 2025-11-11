Premio del 'Desafío' aumentó repentinamente: conoce la jugosa cifra

En el capítulo 91 del Desafío: Siglo XXI se vivieron todo tipo de emociones con la travesía de las duplas y la llegada del equipo Neos, liderado por Kevyn y Valkyria, quienes finalmente alcanzaron la Ciudad de las Cajas para hacer parte de esta edición del reality.

Este nuevo equipo, que porta uniforme verde y negro, llegó de octavo a Tobia, justo antes de Rata y Valentina, quienes no alcanzaron a estar presentes en la llamada de bienvenida con Andrea Serna.



En cuánto quedó el premio del 'Desafío Siglo XXI'

Durante la conexión con el Club House y la casa Neos, la presentadora dio una noticia que sorprendió a todos:

“Neos oficialmente se convierte en un equipo. Ya los ocho integrantes están aquí en la Ciudadela y no fueron los últimos. Además, como se los prometí en Cartagena, si Neos se sumaba a la competencia, con ellos llegarían 1.200 millones más de pesos”.

De esta forma, el premio total del Desafío: Siglo XXI asciende a 2.400 millones de pesos, una cifra histórica para el formato.



Esta noticia desató la emoción entre los competidores, quienes celebraron con gritos y aplausos este anuncio que eleva aún más la intensidad de la competencia.

