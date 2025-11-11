En vivo
La Influencer
LA INFLUENCER

Cabezote Desafío del Siglo XXI DK
Desafío Siglo XXI  / Premio del 'Desafío' aumentó repentinamente: conoce la jugosa cifra

Con la conformación oficial del equipo Neos, Andrea Serna les confirmó a los participantes del 'Desafío Siglo XXI' que la suma de dinero para el ganador aumentó considerablemente.

