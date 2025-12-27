Manuel Teodoro se fue de Bogotá y esta es la verdadera razón de su decisión

Manuel Teodoro atraviesa una etapa de cambios profundos en su vida personal, marcada principalmente por su separación y por la decisión de mudarse a Santa Marta en busca de una transformación. El periodista, reconocido por su trayectoria en los medios de comunicación, explicó que este giro estuvo motivado por una necesidad personal tras cerrar un largo ciclo sentimental.

Exesposa de Manuel Teodoro

Hace dos años, Teodoro se separó de su esposa, Ana Isabel Zamorano, con quien compartió 28 años de relación y tuvo dos hijos. La ruptura se mantuvo en reserva y solo fue conocida por su círculo más cercano. Según relató, la relación fue un apoyo fundamental durante décadas, pero las diferencias que surgieron con el paso del tiempo los llevaron a tomar caminos distintos: “No hay resentimiento por parte y parte, fue una decisión necesaria, de mutuo acuerdo, iniciada por mí”, afirmó.

El comunicador explicó que los cambios personales influyeron de manera determinante en la decisión. “Uno es una persona a los 20, otro a los 30 y otro a los 65”, señaló, al referirse a la evolución que ambos vivieron durante tres décadas. También aclaró que la separación no estuvo relacionada con conflictos graves ni infidelidades: “No era por peleas, no hubo cachos, yo no tenía otra, ella no tenía otro”.

Manuel Teodoro se mudó a Santa Marta

Ese proceso lo llevó a expresar su necesidad de estar solo: “Le dije a ella de una forma muy diplomática que yo quería estar solo. Al principio no es fácil, me fui a vivir en la Candelaria, ahora somos buenos amigos y socios, hasta cierto punto nos va mejor”.





Parece que este primer cambio de vivienda no fue suficiente y fue gracias a su hermana, quien vive en Santa Marta hace cinco años, que encontró cuál era su paso a seguir. Asegura que está enamorado de la ciudad y fue gracias a que encontró “un ambiente hippie, espiritual, fitness” que se sintió cada vez más cómodo. En ese contexto encontró una casa de la época 1860, la cual decidió reformar para comenzar una nueva etapa junto al mar.

Actualmente, vive en Santa Marta rodeado de amigos y enfocado en la vida que siempre soñó, sin perder de vista que, “hay cosas imborrables, dos hijos que nos van a unir (con su exesposa) para siempre, siempre”. Para Teodoro, este cambio representa la convicción de que “en la vida no hay nada permanente” y que no se debe permanecer en una relación solo por presión social o religiosa.

