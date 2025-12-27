Publicidad

Manuel Teodoro se divorció y decidió mudarse de Bogotá a Santa Marta

Manuel Teodoro hizo pública su separación después de 28 años junto a su esposa. A raíz de los cambios en su vida, se mudó de Bogotá a Santa Marta para encontrarse a sí mismo.

Manuel Teodoro se fue de Bogotá y esta es la verdadera razón de su decisión

Manuel Teodoro hizo un cambio radical en su vida y, tras su separación, dejó atrás a Bogotá. Gracias al apoyo de una persona cercana, encontró en otra ciudad de Colombia un espacio que es su paraíso.

Por: Mariana Hernández Rodríguez
Actualizado: 27 de dic, 2025
Manuel Teodoro se fue de Bogotá para mudarse a Santa Marta.