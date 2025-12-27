El curioso agüero de Carlos Giraldo de barrer crispetas en año nuevo, ¿para qué sirve?

A pocos días de finalizar el 2025, los presentadores de La Red decidieron consultar a varias figuras del entretenimiento sobre los agüeros y rituales que practican para cerrar el año y atraer buenas energías. Aunque muchos mencionaron tradiciones conocidas, la atención se centró en Juan Carlos Giraldo, quien sorprendió al revelar un ritual poco común que aprendió hace algunos años.

El presentador explicó que, como muchas personas, suele recurrir a prácticas tradicionales como guardar lentejas o bañarse con sal marina. Sin embargo, señaló que el ritual más significativo para él fue uno que le enseñó su amigo Frank Solano. Este consiste en regar crispetas sin sal por toda la casa y luego barrerlas de adentro hacia afuera con una escoba nueva. Una vez finalizado el proceso, lo recogido debe sacarse en una bolsa usando guantes y desecharse en una basura que esté fuera del hogar, junto con la escoba. Posteriormente, se debe trapear el piso con citronela, como símbolo de limpieza y renovación energética.



Agüeros de los famosos

Además de Giraldo, otros famosos compartieron los agüeros que repiten año tras año y que, según aseguran, les han dado buenos resultados. Alejandra Murgas contó que mantiene la tradición de quemar el muñeco “año viejo”, en el que incluye objetos o escritos que representan aquello que desea dejar atrás. Después de este ritual, elabora una lista con sus propósitos y deseos para la nueva etapa que comienza.

Martina La Peligrosa, por su parte, habló de un ritual relacionado con el mar. La cantante explicó que se baña en agua salada y, una vez dentro, se lanza siete veces de espaldas, para luego permanecer un momento mientras espera que la corriente se “lleve” las malas energías acumuladas durante el año.

En el caso de la actriz Paola Moreno, confesó que practica varios agüeros de forma simultánea. Entre ellos se encuentran comer las siete uvas, guardar lentejas, darle la vuelta a la manzana con una maleta y usar ropa interior amarilla, entre otros. Estos testimonios reflejan cómo las tradiciones de fin de año siguen presentes entre los famosos, quienes encuentran en estos rituales una forma simbólica de cerrar ciclos y recibir el nuevo año con esperanza.

