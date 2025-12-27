El curioso agüero de Carlos Giraldo de barrer crispetas en año nuevo, ¿para qué sirve?

Publicidad

Agüeros de fin de año, ¿para qué sirve barrer crispetas sin sal?

En medio de la emisión de La Red, Carlos Giraldo sorprende a sus compañeros con un curioso y poco conocido agüero de fin de año, este incluye crispetas, escoba y ciertas especificaciones.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 27 de dic, 2025
clip 9.png