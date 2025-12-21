Publicidad

La Red: Resumen capítulo La Red: Sara Corrales no congeló óvulos y actriz casi pierde su bebé - CaracolTV

Las actrices cuentan cómo enfrentaron las críticas por practicar ejercicio en sus embarazos y la exreina de belleza relata los momentos de pánico que vivió con el nacimiento de su hijo.

15:40 min
Resumen La Red
Resumen capítulo La Red: Sara Corrales no congeló óvulos y actriz casi pierde su bebé
Resumen capítulo La Red: Sara Corrales no congeló óvulos y actriz casi pierde su bebé

Las actrices cuentan cómo enfrentaron las críticas por practicar ejercicio en sus embarazos y la exreina de belleza relata los momentos de pánico que vivió con el nacimiento de su hijo.

Por: Marianella Chavarro Castro
|
