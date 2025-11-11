Katiuska destapó si está enamorada de Zambrano: "Me alegra que las cosas se hayan arreglado"

La última expulsada del reality de los colombianos concedió una entrevista para el podcast de 'Noticias Caracol' en donde habló abiertamente sobre su relación con el atleta olímpico, teniendo en cuenta el acercamiento que tuvieron durante la etapa de dos equipos en La Ciudad de las Cajas.

¿Qué pasó entre Katiuska y Zambrano en el 'Desafío' 2025?

Cuando le preguntaron si lo que ocurrió en el juego fue netamente de la competencia o algo más personal, la joven no dudó en asegurar que ella es una persona muy cariñosa con la gente que está dentro de su círculo más íntimo.



"Realmente no pasó nada. Yo soy muy cariñosa, yo lo demostré. Yo soy muy apasionada con lo que siento, sea rabia, tristeza, cariño, yo todo lo demuestro a flor de piel. Al principio me la montaban con Camilo (...) Después era Juan, pero lo van a ver diferente con Zambrano porque ya habíamos expresado que antes del 'Desafío' habíamos salido, por eso con él lo ven diferente", mencionó.



Asimismo, recordó que tuvo una buena relación también con Rosa debido a que ellos tres conformaban una parte de la cuota costeña del programa, lo que hizo que estrecharan mucho más sus lazos hasta el punto de crear una estrategia para protegerse y así avanzar los más que se pudiera en el juego.

"Sí le tengo un cariño grande y me alegra que las cosas entre nosotros se han arreglado porque ahorita mismo él es mi amigo y estoy muy feliz por lo que ha logrado, pero nunca pasó de ahí", señaló la excapitana de Omega refiriéndose a Zambrano.

Finalmente, explicó que sí protagonizaron varias discusiones al inicio de la producción, pero explicó que estas tuvieron lugar debido a que poseen personalidades muy parecidas que chocan cuando hay un punto de quiebre o cuando están defendiendo otras posturas dentro del juego.

