¿Katiuska no piensa volver a Colombia? Razón por la que se fue tras su expulsión del 'Desafío'

La más reciente expulsada del reality de los colombianos decidió dejar todo en Colombia e irse a España a pasar lo que ella denominó como "la tusa doble", pues enfrenta una dura etapa por haber perdido la oportunidad de quedarse con el primer puesto de la competencia y también por sacar una persona de su vida a la que consideraba importante.

Mira también: Katiuska, del 'Desafío', vio a alguien especial en Madrid tras la supuesta ruptura con su esposo



¿Katiuska no volverá a Colombia tras su expulsión del 'Desafío'?

En diálogo con el podcast de Noticias Caracol, la joven confesó que está temporalmente en Europa y, aunque planea disfrutar de este país al máximo, regresará cuando considere que se siente mejor consigo misma para enfrentar algunos asuntos pendientes, especialmente con la persona que la traicionó mediante la divulgación de información confidencial.



"Quise venir a visitar a mis hermanos que desde que me fui al 'Desafío' no los había visto (...) Sí, claro, es una salida momentánea, simplemente para despejar un poco la mente de todo este tema y pues también para pasar estas situación acompañada en familia", mencionó.



Mira también: Katiuska se quedó con un solo premio del 'Desafío': qué es y qué piensa hacer con él

Publicidad

Poco después, admitió que esta situación ha sido un poco complicada de asimilar y que, al ver que su mamá también resultó muy afectada emocionalmente, llevó a la conclusión de que era mejor separarse un poco mientras las cosas retornan a la normalidad.

"Mi mamá es muy emocional igual que yo (...) Obviamente, ella estaba muy triste y en estos momentos a mí no me ayuda. Fue más que todo que tomé la decisión de venirme acá y que en familia decidimos manejarlo de esa manera", señaló.

Publicidad

Mira también: Katiuska se fue del país tras ser expulsada del 'Desafío': “Quería estar alejada de todo”

A pesar de que no lo mencionó, se sabe que el viaje fue costeado con sus propios medios, pues es necesario mencionar que se quedó solo con un premio del programa que no correspondía a la cifra que había ahorrado a lo largo de la competencia, pues esta suma le fue restada.

No te pierdas los capítulos del Desafío del Siglo XXI en las noches de Caracol Televisión o a través de nuestra señal en vivo, conéctate de lunes a viernes a las 8:00 p.m. Síguenos en nuestro canal de difusión de WhatsApp.