¿Ángela Aguilar usa autotune? Fin a las especulaciones con este VIDEO

La intérprete de temas como 'Dime como quieres', 'Tu sagre en mi cuerpo', 'La llorona' y 'Cielo rojo' se encuentra de gira por Estados Unidos. Recientemente, la hija de Pepe Aguilar aprovechó uno de los espectáculos para poner fin a las especulaciones sobre su talento, pues interrumpió el show para responder a las críticas que ha recibido a través de las plataformas digitales.

¿Ángela Aguilar hace playblack y usa autotune?

Inicialmente, la joven le dio unos toques al micrófono para que los asistentes al show se percataran de que este no presentaba alguna alteración y dijo con tono calmado: "Oigan, es que yo leí por ahí que decían que estaba haciendo playback y que traía una cosa que se llama autotune. Vamos a ver, me pueden dar el tono por favor".



Posteriormente, se dispuso a hacer una nota sostenida de varios segundos que rápidamente llamó la atención del público, que no dudó en gritar y aplaudirla mientras pasaba el tiempo.

Las críticas contra Aguilar iniciaron luego de que fuera grabada en los conciertos de Nodal, pues muchos aseguraron que no quería quedar mal con la audiencia y que por esa razón le hacía algunos ajustes al micrófono.

Las reacciones ante la prueba de que su talento es real no se han hecho esperar: "Canta bello, pero qué niña para caer tan mal", "Lo que la mata es su prepotencia y la tiene tan grande que no la ve", "Excelente, 😍🔥 el talento no se lo quita nadie 😍👏🏽👏🏽👏🏽", "Ella sí tomo clases de canto y todo lo que tiene que ver con música. Soporten", "Ella canta. Eso la verdad no se le puede negar, pero su arrogancia la daña como persona y cantante, lo siento pero es así", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Ángela se ha convertido en una de las figuras más polémica del entretenimiento mexicano luego de su repentina boda con Nodal, quien había terminado poco tiempo antes con Cazzu, la madre de su hija Inti. A pesar de las burlas, la pareja se mantiene sólida, por lo que llevan aproximadamente año y medio de matrimonio.

