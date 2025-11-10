Protagonista de 'La Luz de mi vida' fue abusada en su niñez: "Tenía demasiado miedo"

'La luz de mi vida' se ha convertido en una de las producciones turcas mejor recibidas por la audiencia colombiana desde su lanzamiento el pasado 11 de junio. Esta historia, cuenta con la participación de actores destacados en el exterior, tal es el caso de Gizem Unsal, Berk Oktay, Tuğçe Açıkgöz, Esra Dermancıoğlu y Seray Kaya.

Fue justamente esta última la que sorprendió a su seguidores en 2021 al informar un doloroso episodio en 2021 y que le cambió la vida para siempre. A pesar de que trató de mantenerlo oculto, tomó la decisión de exponerlo para darle una voz de aliento a quienes pasan por un situación similar.

Protagonista de 'La luz de mi vida' fue abusada por el papá de una amiga

De acuerdo con la versión entregada por Kaya, el hecho ocurrió cuando tan solo era una niña, por lo que medios internacionales especulan que pudo pasar cuando tenía entre 7 y 10 años de edad.

“¡Yo también era una niña! Tenía demasiado miedo para decírselo a mi familia y guardé silencio. No soy culpable del abuso al que me ha sometido muchas veces el padre de mi amiga. Ya no tengo miedo. Seguiré siendo la voz de los demás, seré una voz para los niños que no pueden ser escuchados y que sufren abusos”, mencionó a través de sus redes sociales.

La joven hizo pública su historia luego de que Hafsanur Sancaktutan, actriz de la serie 'Last Summer', destapara que fue violada. Ante este panorama, decidió salir a darle su apoyo y alzar la voz en nombre de las mujeres y los niños.

Quién es Seray Kaya, protagonista de 'La luz de mi vida'

Es una actriz y cantante nacida el 4 de febrero de 1991en Estambul, Turquía; por lo que a la fecha (2025) tiene 34 años. Inicialmente, se dedicó a estudiar maquillaje; sin embargo, con el tiempo encontró en las artes escénicas su verdadero propósito de vida. Ha tenido la oportunidad de participar en proyectos que no solo son destacados en su país, sino también en América Latina, tal es el caso de

'Mujer', 'Establecimiento Osman' y 'La luz de mi vida', donde interpreta a Elif.

