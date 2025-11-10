Paola Jara y Jessi Uribe tomaron radical decisión una vez nazca Emilia: en redes los juzgan

Los fanáticos de la apartadoseña y el bumargués están más que atentos a sus redes sociales debido a su más reciente lanzamiento 'Emilia' y a que están próximos a ser papás. Recientemente, la pareja se conectó a un live para hablar de la dulce espera y terminó revelando una decisión que tomó respecto a la crianza de la bebé.

Paola Jara y Jessi Uribe no mostrarán la cara de Emilia

Cuando un seguidor les preguntó si planean hacer público el rostro de la niña, ambos se negaron rotundamente, añadiendo que no quieren que sus detractores la ataquen como ellos han recibido críticas por su relación.



"Realmente, no (...) Tener a la gente contenta es muy difícil. Yo tengo cuatro niños, cinco con Emilia, y cuando muestro a mis hijos no me gusta la energía que tiran y los comentarios que hacen y cuando no los muestro preguntas que por qué no los muestro entonces la verdad no", explicó el intérprete de 'La culpa' y 'Coqueta'.



De igual forma, revelaron que sí realizarán algunas publicaciones en redes sociales dedicadas a la menor, pero aclararon que en ellas solo mostrarán sus pies o sus manos.

Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Aunque algunos usuarios de Internet los apoyaron, otros los juzgaron por haber ilusionado a sus fanáticos con la llegada del nuevo integrante de su familia.

"Qué modo de querer llamar la atención, muestra una barriga todo el tiempo. En conciertos, en todos lados y ahora que no muestran la bebé, dan unas razones de tan poco peso, ya los veré más adelante, así son los dizque “famosos “. Qué ridiculez😱", "¿Entonces para qué hicieron a su publico participe de todo lo que pasaba con su embarazo 🤦🏻‍♀️", son algunos de los mensajes que se leen en la red.

La pareja anunció que se encontraba esperando a la primera bebé de Jara y el quinto hijo de Uribe a mediados de 2025, cuando el embarazo estaba adelantado. Se sabe que Emilia está programada para nacer el 12 de diciembre; sin embargo, esta fecha está sujeta a cambios conforme a como se desarrollen las últimas semanas de su gestación en el vientre.