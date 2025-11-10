En vivo
Pura diversión
Síguenos en::
Tendencias:
EN VIVO DESAFÍO DEL SIGLO
LA INFLUENCER

Publicidad

logopush.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Caracol TV  / Actualidad  / Paola Jara y Jessi Uribe tomaron radical decisión una vez nazca Emilia: en redes los juzgan

Paola Jara y Jessi Uribe tomaron radical decisión una vez nazca Emilia: en redes los juzgan

Durante una transmisión en vivo en redes sociales, los cantantes revelaron que ya han tomado medidas respecto a la crianza de su bebé, que se espera que nazca a inicios de diciembre.

Publicidad

Publicidad

Publicidad