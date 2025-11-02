Paola Jara dejó ver su última ecografía a días del nacimiento de su hija: "Mi vida cambiará"

La reconocida cantante colombiana Paola Jara volvió a conmover a sus seguidores al compartir imágenes de la última ecografía que se realizó durante su embarazo. En su publicación de Instagram aparece conmovida frente al monitor donde se ve cómo ha crecido su bebé, acompañando la imagen con el emotivo mensaje:

Ecografía del embarazo de Paola Jara

“Ya solo son días que faltan para verte Emi. Eres la personita que me recuerda todos los días, que Dios está más presente que nunca en mi vida. Y si me ven últimamente muy sentimental, sí, debo de estarlo. Pronto mi vida cambiará para siempre", agregó.



La publicación no solo logró captar la ternura del momento, sino que también desató una ola de felicitaciones y cariño por parte de sus seguidores. Entre los comentarios destacados se encuentra el de su esposo, el también cantante Jessi Uribe, quien respondió sencillamente: “las amo”, reafirmando el amor y la unión que atraviesa la pareja durante esta nueva etapa. Otros fans escribieron mensajes como: “bendiciones para la hermosa familia que están formando”, “mucha salud para la pequeñita Emilia que se acerca” y “esperamos verla ya pronto, Paola”.

Paola Jara dio detalles de su embarazo

Durante los Premios Monitor Latino, que se llevaron a cabo en septiembre, varias figuras de la música popular colombiana se robaron las miradas con sus elegantes atuendos. Entre los artistas que desfilaron por la alfombra estuvieron Arelys Henao, Iván Calderón, Francy, Lady Yuliana, Elder Dayán, Rafa Pérez y Paola Jara, quien destacó no solo por su estilo, sino también por el tierno momento personal que atraviesa.



En entrevista con La Red, Paola Jara expresó su felicidad por la llegada de su primer hijo con Jessi Uribe. La cantante aseguró que está disfrutando plenamente esta etapa, acompañada por su familia y sus seguidores. Además, comentó entre risas que, aunque antes evitaba mostrar su abdomen, ahora luce con orgullo su embarazo: “He mostrado más la barriga ahora que cuando no estaba embarazada… ciertos looks se ven más lindos así que cuando te tapas mucho”.

Por otra parte, la intérprete de 'Mala mujer' aseguró que no ha tenido antojos durante su embarazo y que todo ha transcurrido de manera muy tranquila. Comentó que ha sido una etapa maravillosa, llena de momentos especiales, que ha disfrutado al máximo, incluso mientras continúa trabajando intensamente.

