A Daniela Ospina le preguntaron por Salomé y no se guardó nada: "No se está dejando a un lado"

Daniela Ospina sorprendió en las últimas horas con el disfraz de Halloween. Precisamente, en su cuenta de Instagram, en donde acumula más de siete millones de seguidores, mostró lo feliz que estuvo celebrando con su familia, su hijo Lorenzo y su pareja, Gabriel Coronel. Ella se vistió de Mujer Maravilla, él de Superman y el pequeño de Hombre Araña. Derritió de amor y no dudó en compartir ese momento tan especial con los internautas.

Mira también: Daniela Ospina irá al altar otra vez y aclaró que no se casó por la iglesia con James



Qué dijo Daniela Ospina sobre Salomé Rodríguez

Ahora bien, una seguidora comentó aquella ráfaga de fotos y la criticó por no posar con Salomé, la hija que tuvo con James Rodríguez. Por lo cual, la hermana de David Ospina no dudó en responder y dejar claro qué es lo que está pasando, y tras esto, muchos la apoyaron.



"Somos siempre una familia más allá de una foto. A nadie se está dejando a un lado. Por lo que veo tienes una bebé hermosa con la que hoy decides qué hacer y disfrutar de cada etapa. Salo ya creció, hay cosas que le gustan y otras que no. Seguramente cuando vivas tu experiencia entenderás que ya hay cosas que tu hija simplemente no quiere, y se respeta. Salo está muy bien en su colegio y hoy la llevaré al plan con sus amigas como cualquier niña de 12 años, que ya no le gustan tanto las fotos. Y se respeta", agregó.

Daniela Ospina celebró el Día del Padre con Gabriel Coronel

La modelo y empresaria Daniela Ospina celebró el Día del Padre con una emotiva publicación en sus redes sociales. Compartió una tierna fotografía junto a su pareja, el actor venezolano Gabriel Coronel, y su hijo, acompañada de un mensaje lleno de cariño en el que escribió: “Te amamos”. Con este gesto, destacó el papel fundamental que su compañero desempeñaba dentro de su familia.

Publicidad

Mira también: Daniela Ospina cumplió años: Salomé, hija de James Rodríguez; Lorenzo y Gabriel Coronel celebraron

La publicación conmovió a sus seguidores, quienes no dudaron en llenarla de mensajes positivos y felicitaciones. Muchos resaltaron la unión y el amor que proyectaba la pareja, así como la alegría que transmitían en la imagen.

Publicidad

Además, Daniela aprovechó la fecha especial para rendir homenaje a su padre, Hernán Ospina. En otra fotografía, apareció junto a él y a su hermano, el arquero David Ospina, expresando su agradecimiento por el amor, los valores y la dedicación que su progenitor les inculcó desde siempre.