Qué ha sido de la vida de Ernesto Calzadilla, el presentador de ‘Yo Me Llamo’

Muchos recuerdan a Ernesto Calzadilla por no solo su talento para conducir los programas de Caracol Televisión como ‘Yo Me Llamo’, sino también por aparecer en la novela ‘La hipocondríaca’ interpretando a Alejandro Pulido.

Qué pasó con Ernesto Calzadilla

Ahora bien, volvió a la pantalla chica como participante en ‘La Danza de los Millones’ en el equipo azul junto a Humberto Rodríguez. En medio de esto, algunos se han preguntado ahora a qué se dedica. Es de destacar que en el 2024 fue la última vez que se le vio en televisión siendo el presentador del ‘Festival internacional del humor’.

Tras este suceso, solo se le ha visto publicando en su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 190 mil seguidores, varios ejercicios y las diferentes actividades que hace en el día a día. Por ejemplo, recientemente, en un clip que subió la segunda semana de noviembre, mostró que se cortó el cabello y que está muy feliz.



Además, de mostrar que está enfocado en él, grabó cómo fue el proceso de retirarse todo el cabello de su cabeza. Para esto, dejó la siguiente descripción. “Es un nuevo día. Es un nuevo mundo, una nueva vida Gracias, Thank you, Obrigado, Grazie”. Además, demostró que también hizo para celebrar su cumpleaños número 51. Frente a esto, sus seguidores no dudaron en reaccionar y desearle un lindo día.

“Feliz cumpleaños querido amigo, hermano que la vida me dio”, “impactante, pero igual de divino y guapo”, “que vivan las decisiones y la libertad de expresión, quedaste genial”, “estás haciendo cambios profundos en tu interior”, “me encanta este señor”, entre otros comentarios positivos.

Adicionalmente a lo anterior, es de destacar que, a Ernesto Calzadilla también le gusta enviar mensaje de reflexión en su cuenta de Instagram. Analiza muy bien los escritos de varias personas, para que las personas se puedan conocer y sanar todo lo que deben para continuar con su vida.