Cuánta plata se ganó el televidente en el tercer capítulo de ‘La Danza de los Millones’

En este tercer capítulo de ‘La Danza de los Millones’, los famosos lograron reunir bastante dinero para los colombianos. Los televidentes deben estar muy pendientes del programa, porque los puede llamar Laura Acuña y recibir de una vez el regalo de Navidad en este 2025.

Cuánto dinero se ganó el televidente de ‘La Danza de los Millones’

Los famosos les dejaron a los colombianos $49.790.500. Es de destacar que, esta plata es la que ellos dejan en el piso o no la logran acumular para sus resultados finales. Por lo cual, Fortunato es el que recoge todo el dinero en la bóveda y allí reunirla para el final de todo el capítulo y entregárselo a un colombiano.

En la llamada de esta noche del 18 de diciembre, el primer televidente no respondió a la pregunta de Laura Acuña, que consistía en nombrar a un integrante del equipo azul. La segunda llamada se cayó y, en la tercera, un hombre de Medellín respondió correctamente al nombrar a Humberto, ‘El Gato’, quien sufrió dos percances en las pruebas.

Qué equipo ganó en ‘La Danza de los Millones’

En esta ocasión, Ernesto Calzadilla y Humberto ‘El Gato’ hicieron parte del equipo azul y los actores, Luz Estrada y Orián Suárez. Ambos grupos dieron todo en la pista, tanto así que, el presentador de ‘Sábados Felices’ se cayó y tuvo un pequeño accidente en su dedo.

Ninguno se rindió y siempre estuvo muy reñida la competencia. Sin embargo, solo uno ganó y se llevó $41.750.000, que fue el equipo de los actores. Esto los emocionó por todo el esfuerzo que hicieron, por su parte, los azules no se fueron con las manos vacías, porque obtuvieron $28.459.500.

Qué le pasó a ‘El Gato en ‘La Danza de los Millones’

Humberto estaba en un juego, donde debían poner su habilidad para un deporte específico, el beisbol. Allí se raspó el dedo y le salió sangre, pero no nada grave. Solo pidieron un pañuelo para poder limpiarlo y seguir en competencia. Posteriormente, en otro juego se resbaló al pisar un fajo de billetes, pero salió ileso del momento.

