Exparticipantes del 'Desafío' que salieron de pelea y el motivo de sus conflictos

Aleja y Sensei, del 'Desafío', peleados por acuerdo de pago

Luego de ganar el 'Desafío The Box 2023', los Súper Humanos realizaron un viaje por la vía Villavicencio- Bogotá en el auto de la campeona. Sensei tuvo un microsueño y provocó un accidente. A pesar de que llegaron a un acuerdo de pago, la situación se complicó, pues Aleja quiso cobrarle a su compañero un monto diferente al que inicialmente pactaron porque quería otro modelo de carro.

Sensei, del 'Desafío', le hizo promesa a Yan sobre su casa

Luego de quedarse con el primer puesto del reality de los colombianos en 2023, el competidor de OCR se comprometió públicamente a ayudar a Yan, el finalista, teniendo en cuenta su esfuerzo; sin embargo, no se vieron muchos resultados al respecto. En 2024, cuando regresó al programa, el desafiante concedió una entrevista para Preguntas a Muerte donde puso fin a las especulaciones sobre incumplimiento y aseguró que no le daría dinero a su compañero, sino que le ayudaría "con la terminada de su casa"; no obstante, no especificó cómo llevaría a cabo esta buena labor.



Luisa y Juan, del 'Desafío', y su pelea viral en TikTok

La expareja, que se conoció antes de que estuvieran en las dos diferentes temporadas del programa, se conectaron a un en vivo con Katiuska y Grecia. Ambos terminaron peleando frente a sus seguidores, pues ella ponía en tela de juicio su rol como "buen hombre" y él se comprometía a escucharla para aclarar sus diferencias.

Anamar y Renzo se separaron después del 'Desafío'

Pese a que se conocieron en La Ciudad de las Cajas y el amor floreció en televisión nacional, los jóvenes terminaron su relación en medio de una polémica. Ambos competidores ofrecieron entrevistas para 'La Red' donde se pronunciaron sobre un presunto caso de violencia e infidelidad, lo que derivó en su separación, a pesar del hijo que venía en camino.



Anamar y Karen tuvieron complicada relación con Renzo del 'Desafío'

Tras su paso por el programa en 2024, Anamar destapó la infidelidad de Renzo, su pareja, y Karen. Aunque al inicio la girardoteña se mantuvo hermética, con el tiempo ofreció una entrevista para Noticias Caracol donde habló de su separación con su esposo francés y expuso lo que en realidad pasó con su colega.

Natalia y Kevyn terminaron durante el break del 'Desafío'

Kevyn fue uno de los participantes más polémicos de su temporada debido a que inició una aventura con su compañera, a pesar de que sostenía una relación fuera del programa de Caracol Televisión. Al regresar del break previo al Ciclo Dorado, el Súper Humano demostró que su romance había llegado a su fin; sin embargo, nunca hablaron abiertamente sobre los motivos por los que decidieron no continuar la relación.

Por qué terminó la amistad de Guajira con Mai y La Flaca en el 'Desafío'

Las tres mujeres se conocieron en La Ciudad de las Cajas y pronto construyeron un vínculo muy cercano; sin embargo, esto llegó a su fin cuando la abogada se enteró que ellas habían tenido un acercamiento con Cifuentes, su rival en la producción, y hasta estaban colaborando en algunos proyectos.

