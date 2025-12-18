Marido de excandidata a Miss Suiza es acusado por espantoso crimen en su casa

Una nueva actualización sobre el caso de Kristina Joksimovic, candidata a Miss Suiza 2007, tiene consternados a los fanáticos de los reinados y la industria del entretenimiento internacional. La exreina de belleza, que se dedicaba a entrenar modelos desde que salió del concurso, fue encontrada muerta el 13 de febrero de 2024, a los 38 años.

Pese a que el caso se mantuvo detenido durante más de un año, se conocen nuevo detalles, pues ahora acusan a su pareja sentimental de ser el principal sospechoso del crimen, que fue catalogado por las mismas autoridades como violento. La investigación inició luego de la desaparición de la joven y de que su padre encontrara restos en bolsas de basura.



Esposo de candidata a Miss Suiza acusado de su muerte

El hombre habría aceptado que acabó con la vida de la mujer argumentando defensa propia; sin embargo, el caso está en manos de la justicia. De acuerdo con las versiones oficiales, Joksimovic fue estrangulada hasta la muerte; además, hallaron en el cuerpo signos de extrema violencia que pretendían desaparecerlo.

"Es terrible. Estoy realmente conmocionada. Estoy pensando en sus hijas. Era una mujer tan hermosa y de gran corazón”, comentó en aquella ocasión Christa Rigozzi, exconcursante de Miss Suiza.

Recientemente, la Fiscalía de Basilea-Campiña emitió un comunicado en el que dio a conocer que la investigación llegó a su fin y que ahora el marido de la exreina se encuentra en disposición de las autoridades.





"Es un hombre que ahora tiene 43 años y ha presentado cargos por asesinato y alteración del orden público ante el tribunal penal de Basilea-Campiña. La fecha del juicio aún no se ha fijado. El acusado se encuentra detenido y se presume inocente hasta que se demuestre su culpabilidad", se lee en el documento.

Por el momento, la defensa y los familiares de la víctima están a la espera de conocer la fecha programada para dar inicio formal a las audiencias.

"Se presume que el acusado asesinó a su esposa (de 38 años en el momento del crimen y nacionalidad suiza) en su domicilio común en Binningen. La Fiscalía no ha revelado más detalles sobre las circunstancias del crimen", concluye el escrito.