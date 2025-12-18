Publicidad

Acusan a marido de candidata a Miss Suiza asesinada del crimen- CaracolTV

Kristina Joksimovic fue hallada sin vida en febrero de 2024 en su domicilio en Suiza y con signos de violencia extrema en el cuerpo. Más de un año después se conoce actualización del caso.

Marido de excandidata a Miss Suiza es acusado por espantoso crimen en su casa

Aunque Kristina Joksimovic murió a inicios de 2024, se conocen nuevos detalles del crimen que involucran directamente a su pareja sentimental, con quien tuvo dos hijas.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de dic, 2025
Actualización sobre el caso de Kristina Joksimovic, candidata a Miss Suiza que fue encontrada muerta.