Presentadora de 'Noticias Caracol' cumplió 3 años de casada con exempleado del informativo

La presentadora del programa informativo está de celebración debido a su tercer aniversario de bodas junto José Miguel Polanco, quien trabajó en el noticiero hasta noviembre de 2024. La pareja se conoció en el trabajo, lugar donde crearon una estrecha amistad que con el tiempo se convirtió en relación de pareja.

Mira también: Él es el corresponsal que dejó 'Noticias Caracol' y ahora es cantante: recibió amenazas



En diálogo con 'La Red', la periodista confesó que no pensó que alguien tuviera intenciones de estar con ella debido a que era mamá soltera.



Catalina Vargas y José Miguel Polanco cumplieron tres años de matrimonio

El pasado 17 de diciembre, la pareja se pronunció sobre su historia de amor en las stories de Instagram de sus respectivas cuentas. La primera en referirse al tema fue Vargas, quien publicó cuatro tiernas fotografías junto a la siguiente descripción: "Tres años construyendo este proyecto. Te amo".

Por su parte, Polanco apareció poco después en la misma plataforma para demsotrarle su amor y también lo dichoso que se siente por el proyecto de vida que han construido juntos: "Eres mi motor, inspiración y motivación cada día. Tres años junto a ti, esposa mía", detalló.





Mira también: Quién es el presentador de Noticias Caracol que acompaña a televidentes en las mañanas

Publicidad

Esta no es la primera vez que la pareja tiene muestras de afecto en redes sociales, pues con frecuencia exponen contenido de su vida en pareja, especialmente de su matrimonio, uno de los momentos más felices de sus vidas.

A diario reciben mensajes de sus seguidores en donde les expresan su admiración por su historia de amor: "Me encanta. Los amo.❤️❤️❤️❤️ Que viva el amor😍", "Linda pareja, los aprecio mucho, grandes periodistas", "Nunca se olvida esa fecha. Los admiro mucho", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.



Qué pasó con José Miguel Polanco luego de irse de 'Noticias Caracol'

El comunicador trabajó en Caracol Televisión desde noviembre de 2017 a junio de 2024, estando no solo en 'Noticias Caracol', sino también en Blu Radio. Allí se desempeñó como periodista político y después como presentador de noticias; sin embargo, cambió de empleo y ahora trabaja como asesor de comunicaciones Registraduría Nacional del Estado Civil, más detalladamente desarrollando funciones de relaciones públicas y comunicaciones con medios según su perfil de LinkedIn.

Publicidad

Mira también: Ella es la esposa de Edward Porras, quien lo trasnocha cuando no está en Noticias Caracol