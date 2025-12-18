Publicidad

Catalina Vargas y José Miguel Polanco cumplieron tres años de matrimonio. Aunque ya no trabajan en el mismo set de 'Noticias Caracol', siguen manteniendo una relación sólida en su hogar.

Presentadora de 'Noticias Caracol' cumplió 3 años de casada con exempleado del informativo

Por medio de una publicación en su cuenta de Instagram, Catalina Vargas mostró fotos de la boda y le dedicó emotivo mensaje a su esposo, expresentador del noticiero.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 18 de dic, 2025
Quién es el esposo de Catalina Vargas, presentadora de 'Noticias Caracol', y cuánto llevan casados.