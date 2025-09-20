Periodista de Noticias Caracol dijo cómo se enamoró de amigo del trabajo, aunque no quería

Catalina Vargas, presentadora de Noticias Caracol, estuvo en La Red para contar cómo surgió su amor con José Miguel Polanco, periodista que por vario tiempo fue su compañero de trabajo. Primero, inició afirmando que creyó que nadie quería estar con una mujer que es mamá soltera. "Ese capítulo sí lo había cerrado".

Historia de amor de Catalina Vargas Vergara y su esposo

Cuando empezó a trabajar su único foco era su bebé, pero luego llegó ese compañero que la intentaba conquistar, pero ella no quería darle oportunidad a nadie. "Realmente no me gustaba nadie. Me invitaban a salir y sacaba cualquier excusa hasta que apareció cupido en pandemia".



Según indica Vargas, le tocó compartir puesto con Polanco y se hicieron muy buenos amigos. De un momento a otro empezó a ver chocolatinas en el puesto, por lo cual, se preguntó qué era lo que estaba pasando. Debido a esto, Catalina fue clara y le dijo que no quería nada con él.

Con el tiempo se fueron enamorando y fue en el 2022 cuando llegaron al altar. A raíz de esto, ella no duda en afirmar que él es el amor de su vida. Además, destacó que es un hombre muy especial con su hijo. "Para él, Juanito es su mejor amigo. Para mí lo más importante es que él puede disfrutar de una familia que yo dije en algún momento 'no va a poder'. Es lo mejor del mundo", agregó.

Aunque ya no comparten en el mismo set, sí tienen un sueño en común y es tener un hijo. Él indica que quiere ser papá, pero van a su ritmo y cuando llegue ese bebé, será el "más deseado del universo".



¿Quién es el esposo de Catalina Vargas Vergara, de Noticias Caracol?

José Miguel Polanco es un comunicador social y periodista, que duró más de cinco años vinculado a Noticias Caracol, como reportero y presentador. Allí conoció a su esposa, Catalina Vargas Vanegas, con la que ya lleva casi cinco años de relación. Actualmente, el profesional se desempeña como asesor de comunicaciones de la Registraduría Nacional.

