Aida Victoria Merlano le sacó en cara a Westcol su embarrada e hizo impactante confesión

Aida Victoria Merlano sigue dando de qué hablar y en esta ocasión es por la relación que tuvo con el streamer, Westcol. En un video que está circulando en redes sociales, la barranquillera afirmó que cuando terminó con él, fue un momento muy duro en su vida.

Qué dijo Aida Victoria Merlano de Westcol

"Siento que la persona por la que yo más he sufrido en mi vida, es Westcol, sí porque yo lo amé muchísimo. La ruptura me dio duro, yo creo que es la tusa que más me ha dolido, las cosas como son", empezó diciendo. Posteriormente, alguien indicó que si había algún ex que no le dolío, y ella respondió: "hay gente que ni fu ni fa".



Por otra parte, Aida Victoria Merlano expresó que normalmente no se queda anclada al pasado tras una ruptura y que suele pasar la página en poco tiempo. No obstante, aclaró que con Westcol fue diferente, ya que vivían una relación que ella consideraba sólida y especial, motivo por el cual sintió una pérdida real.

"Yo te voy a aclarar una cosa, las tusas me duran muy poquito. Yo termino hoy con una persona y a los tres días ya, chao. Cuando tu relación era chévere, y tú la terminas, entonces yo con Westcol sí tuve algo que perder. La relación era brutal, increíble, por qué la embarraste".

Qué dijo Westcol de Aida Victoria Merlano

El creador de contenido Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, volvió a quedar en el centro de la conversación digital por su pasado amoroso con Aida Victoria Merlano. Tras el final de esa etapa, sus vidas tomaron rumbos distintos: ella inició una nueva faceta como madre, mientras él decidió enfocarse de lleno en el crecimiento de sus proyectos.

En una charla reciente con otro influencer, el streamer habló con franqueza sobre la posibilidad de un reencuentro sentimental con la barranquillera, aunque admitió que esa idea le genera inquietud. Según explicó, su mayor preocupación no estaría relacionada con equivocarse en la relación, sino con la exposición de asuntos privados que, con el tiempo, podrían terminar haciéndose públicos, algo que considera difícil de manejar. Asimismo, destacó lo buena mujer que es, al afirmar que es "la persona más cuerda, más inteligente, más centrada, así que yo sienta que podría aportar algo en mi vida”.