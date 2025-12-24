Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Noches de premier
Yeferson Cossio se saltó incapacidad
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Aida Victoria Merlano le sacó en cara a Westcol su embarrada e hizo impactante confesión - CaracolTV

La barranquillera afirmó que la persona por la que más ha sufrido en su vida, ha sido por Westcol. Cuando ella dijo esto, más de uno quedó impresionado, ya que ya llevan tiempo de estar separados.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Aida Victoria Merlano le sacó en cara a Westcol su embarrada e hizo impactante confesión

La barranquillera afirmó que la persona por la que más ha sufrido en su vida, ha sido por Westcol. Cuando ella dijo esto, más de uno quedó impresionado, ya que ya llevan tiempo de estar separados.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
Aida Victoria Merlano le sacó en cara a Westcol su embarrada e hizo impactante confesión