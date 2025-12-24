Mejores fotos de los famosos celebrando Navidad; mira sus espectaculares outfits

Ya se está terminando este 2025 y todos se están alistando para recibir con los brazos abiertos el 2026, para seguir cumpliendo los sueños que se han propuesto. En este sentido, muchos salen a comprar regalos y esa pinta con la que van a deslumbran en el lugar donde estén.

Mira también: Andrea Serna da la bienvenida a nuevo integrante a su familia; se adelantó la Navidad



Fotos de famosos en la Navidad de 2025

En esta ocasión, varios famos ya han posteado alguna que otra imagen con sus familias y cómo se están preparando para disfrutar de la Noche Buena. Precisamente, varios colombianos mostraron sus outfits. Daniela Ospina empezó revelando esos looks que no pueden faltar para este día tan importante, desde los vestidos más elegantes, hasta las pijamas navideñas.



Por otra parte, Melina Ramírez, de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas' subió una foto con su familia, en donde apareció su niño, Juan Manuel Mendoza y la hija de él. Con la imagen que publicó, dejó el siguiente mensaje. "Feliz Navidad para todos ustedes 🎄. Gracias por tanto cariño. Nuestra familia les desea amor, unión, salud, paz, abundancia y mucha luz en sus hogares".

Publicidad

Otro de los famosos que deseo un feliz día fue Gregorio Pernía, quien recientemente tuvo un bebé con su esposa Erika Farfán. En su cuenta, en la que tiene más de ocho millones de seguidores, posó junto a sus hijos y su amada, todos muy elegantes con un árbol de Navidad en la parte de atrás.

Publicidad

Por otra parte, está Mariana Pajón, quien también le dio la bienvenida a su primera hija. En una foto que su subió a sus redes sociales junto a su pareja, dejó ver lo feliz que está rodeada de tanto amor y dejó el siguiente mensaje. "Esta Navidad brilla distinto. Hay fiestas mejores que otras y unas inolvidables. Nuestra familia les desea una feliz Navidad, junto a los que más quieren".

Mira también: Qué pasará con el 'Desafío' en Navidad: Andrea Serna hizo importante anuncio

Publicidad

También Aida Victoria Merlano empezó este 24 de diciembre con la mejor compañía, su bebé. Fue un video diferente, porque no está reodeado de la decoración navideña, sino de aquel ser que recientemente tuvo y que la hace tan feliz. "Feliz navidad ❤️🎄espero que ya exista alguien que se esté llevando lo mejor de ustedes✨ Nuestra primera navidad juntos ✨".

Publicidad

Finalmente, está Andrea Valdiri con sus hijas, Adhara e Isabella. Mientras la barranquillera dejó ver el hermoso vestido verde que tiene, las pequeñas lucieron un traje rojo perfecto para este día. Los seguidores quedaron impactados por su belleza y también le desearon lo mejor en su vida, y ella a su vez, agradeció con el siguiente texto. "Feliz Navidad para todas las MACHIS, que Dios les regale salud , amor y prosperidad para todas sus familias. Los amo".