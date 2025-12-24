Pedro, del 'Desafío', está de cumpleaños y Kathe le dejó lindo mensaje

Kathe, exintegrante de Neos, aprovechó para tener un lindo gesto con su compañero del Desafío Siglo XXI. En su cuenta de Instagram, en la que acumula más de 31 mil seguidores, subió una imagen junto a Roldán y Pedro en la que dejó unas lindas palabras.

Mensaje de Kathe, del Desafío a Pedro

“Pedrito, feliz cumpleaños. Que Dios te siga bendiciendo y te regale muchos años más de vida”. Y para finalizar agregó unos corazones verdes, recordando a Neos, equipo que les dio la bienvenida en el programa de los colombianos.



Qué se sabe del bebé de Kathe, del 'Desafío'

En uno de los momentos más comentados del Desafío Siglo XXI, el capítulo 103 marcó la salida de Kathe y Roldán de la competencia. La razón estuvo relacionada con el embarazo de la participante, una situación que obligó a que ambos, al ser dupla, abandonaran la ciudadela.





La deportista contó que el nacimiento de su hijo está previsto, aproximadamente, para el mes de julio. Incluso reveló que dentro de su equipo ya han hablado de nombres: si es niña, le gustaría llamarla Emma, mientras que en caso de ser niño aún no ha tomado una decisión. Sobre la reacción de su pareja, explicó que él se enteró por televisión y que, cuando lograron hablar, se mostró muy feliz y dispuesto a acompañarla en todo el proceso.

Cómo se confirmó el embarazo de Kathe en el 'Desafío'

Tras realizarse varios exámenes, Kathe recibió la noticia oficial frente a sus compañeros, quienes fueron reunidos por Andrea Serna para felicitarla. Emocionada, la joven aseguró que está asimilando poco a poco lo que viene, consciente del gran reto que representa, pero ilusionada con esta nueva etapa. Además, se dio a conocer que tanto su familia como el padre del bebé se enteraron a través del programa y ya se preparan para asumir su nuevo rol.

