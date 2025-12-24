Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Santa misa
Yeferson Cossio se saltó incapacidad
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Programación de Caracol

Cuál fue el mensaje de Kathe, del Desafío, a Pedro por su cumpleaños

La exparticipante del Desafío Siglo XXI apareció en redes para desearle un feliz día este 24 de diciembre, y lo más llamó la atención es que no solo posó con Pedro, sino con Roldán.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Pedro, del 'Desafío', está de cumpleaños y Kathe le dejó lindo mensaje

La exparticipante del Desafío Siglo XXI apareció en redes para desearle un feliz día este 24 de diciembre, y lo más llamó la atención es que no solo posó con Pedro, sino con Roldán.

Por: Diana Carolina Vergel Perea
Actualizado: 24 de dic, 2025
Comparta en:
Pedro, del 'Desafío', está de cumpleaños y Kathe le dejó lindo mensaje