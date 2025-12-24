Publicidad

Quién es el nuevo pretendiente de Aida Victoria que aceptó pagarle sus gastos - CaracolTV

Aida Victoria Merlano fue invitada a participar en el canal de YouTube de Lebriah. Allí conoció a un hombre que dijo tener presupuesto para proveerla.

Le salió hombre a Aida Victoria dispuesto a pagar 40 millones de pesos por sus gastos

La creadora de contenido digital fue invitada a participar en el canal de YouTube de Lebriah, por lo que conversó con 33 hombres sobre sus expectativas en el amor.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de dic, 2025
33 hombres intentaron conquistar a Aida Victoria Merlano en dinámica de redes sociales.