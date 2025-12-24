Le salió hombre a Aida Victoria dispuesto a pagar 40 millones de pesos por sus gastos

33 hombres participaron en una dinámica de redes sociales para el canal de YouTube de Lebriah e intentaron conquistar a la influenciadora. Con rosas, acrobacias, chocolates y hasta animales trataron de robarse el corazón de la joven, quien recientemente se convirtió en mamá de Emi, fruto de su relación con Juan Tejada.

Hombre aceptó cubrir los millonarios gastos de Aida Victoria

Uno de los momentos más llamativos del video tuvo lugar cuando uno de los participantes aseguró ser un "hombre proveedor" y estar en la capacidad de cubrir los gastos de la hija de la excongresista, quien ha expresado en varias oportunidades que tiene un estilo de vida costoso.



"Gordo, ¿sí? Vio, eso me parece muy interesante (...) Ay, necesito bastante. No te voy a decir porque... Pero sí, bastante", contó.





A pesar de que ella no reveló la cifra exacta que puede llegar a gastar en un mes, el joven confesó que podría invertir en ella la cifra de 40 millones de pesos

"Pero la pregunta es, ¿a usted le queda algo?", dijo a modo de chiste Lebriah. A pesar del chiste, Aida decidió pasar al candidato a la segunda ronda.

Mira el video completo:

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar: "A los sueldos básicos no les gusta esto", "Nadie me hará odiarte Aida", "Todos preocupados por el dinero del man y él mismo se ofrece", "¿Qué pasa si una mujer se quiere conseguir un hombre con plata?, ¿dónde está el problema?", son algunos de los mensajes que se destacan en las plataformas digitales.

Cuánto paga Aida Victoria por un bolso

En septiembre, la influenciadora fue noticia al revelar que se gastó 51 millones de pesos en un "gustico" que se dio luego de haber invertido en fincaraíz y ahorrar, lo que generó todo tipo de reacciones en las plataformas digitales.

en aquella oportunidad compró un bolso, una cartera pequeña y accesorios de Louis Vuitton, lo que despertó especulaciones sobre la cantidad de dinero que debe gastar no solo en su sostenimiento, sino también en el de su hijo recién nacido, pues ha contado en varias ocasiones que ella lo mantiene sin ayuda de nadie.