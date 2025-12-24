Westcol volvería con Aida Victoria Merlano, pero le daría miedo: “Ella se ataca”

Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido en el mundo digital como Westcol, ha dado de qué hablar por la relación que tuvo con Aida Victoria Merlano. Tras su separación, cada uno cogió caminos diferentes. Ella tuvo un hijo y él continúa enfocado en sus proyectos.

Qué dijo Westcol sobre volver con Aida Victoria Merlano

Ahora bien, recientemente, en medio de una conversación que sostuvo con otro influencer, reveló que él volvería con la barranquilla, pero que le daría miedo por varias razones.



“Siento que volvería con Aida, pero me daría mucho miedo, porque ella se ataca y le hace un video a uno. Eso ya es demasiado, de alguna manera siento que tarde que temprano, va a salir expuesto al público. No miedo de hacer algo mal, sino de proteger la privacidad de alguna manera. Por ejemplo, ¿ella por qué dijo que no tenía mesón? Si eso está en mi casa y es algo privado.”, empezó diciendo.

Frente a esta sitaución, los seguidores no dudaron en reaccionar y algunos afirmaron que si el paisa y la barranquillera vuelven, no se van a molestar por volverlos a ver juntos de nuevo. Para ello dejaron varios comentarios al respecto. "Vuelvan, se ven hermosos juntos”, “bravo, lo admitió es una gran mujer”, “los quiero volver a ver juntos”, “yo no quiero, pero bueno está bien”, entre otro mensajes.

Qué sucedió entre Westcol y Aida Victoria Merlano

La relación entre ambos se dio durante varios meses y, aunque en un principio decidieron ponerle fin, más adelante optaron por intentarlo de nuevo, sorprendiendo a muchos de sus seguidores al reaparecer como pareja. Se mostraban cercanos y muy ilusionados, pero una situación que salió a la luz en redes sociales provocó un fuerte desacuerdo entre ellos.

Todo se desencadenó cuando Aida Victoria Merlano descubrió que él mantenía mensajes con otra mujer y le pidió explicaciones. Westcol le relató cómo se habían conocido, pero la reacción de barranquillera fue inmediata y, molesta por lo ocurrido, optó por dar por terminado el vínculo que habían formado.

Tras la ruptura, ambos atravesaron días difíciles, marcados por la tristeza y declaraciones en las que aseguraban que les costaba imaginar la vida separados. Con el paso del tiempo lograron sanar y seguir adelante por caminos distintos. Hoy, Merlano vive una etapa tranquila junto a su bebé, mientras que Westcol está concentrado en desarrollar sus proyectos musicales.

