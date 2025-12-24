Publicidad

Qué dijo Westcol sobre volver con Aida Victoria Merlano y por qué le da miedo

Westcol se mostró sincero y confesó con cuál de sus exparejas volvería a intentarlo. En ese momento mencionó a Aida Victoria Merlano y dio las razones por las que considera que sería una buena opción.

Westcol volvería con Aida Victoria Merlano, pero le daría miedo: “Ella se ataca”

En medio de una conversación, el streamer se sinceró y expresó que con cuál expareja volvería. Allí mencionó a la barranquillera y dio las razones, por las que sería una buena opción.

Por: Caracol Televisión
Actualizado: 24 de dic, 2025
Westcol volvería con Aida Victoria Merlano, pero le daría miedo: “Ella se ataca”