Esposa de Lucho Díaz mostró su barriga de embarazo y fans apostaron por si es niño o niña

El jugador de fútbol y su pareja sentimental están que no se cambian por nadie tras anunciar el pasado domingo 21 de diciembre que se encuentran en la espera de su tercer hijo. La revelación tuvo lugar en el partido entre el Bayern Múnich y el Heidenheim, donde el equipo del colombiano ganó 4 a 0.

Mira también: Mane Díaz llama a Lucho por videollamada y deja a Suso “de una sola pieza”



Recientemente, Ponce apareció en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde recoge casi 800 mil seguidores para mostrar lo emocionada que está en su tercer embarazo. En la foto, que fue tomada en lo que parece ser un avión privado, se le observa luciendo un conjunto azul claro que deja ver su pronunciado vientre.

Junto a la imagen, añadió un emoticón de pollito y un corazón celeste, haciendo alusión a lo ansiosos que están por el nacimiento del menor.



Publicidad

Esta y las últimas publicaciones de la pareja han dado pie para que los internautas hagan sus apuestas respecto a si tendrán un niño o una niña: "Ojalá sea un Luchito porque ya tiene dos princesas, necesita el varoncito para que cuide de sus hermanitas 💪🏼❤️", "Es varón🥹🥰", "Es un varón 😍😍😍😍🙌🙌🙌", son algunos de los mensajes que les han dejado los fanáticos.

Mira también: Mane Díaz llama a Lucho por videollamada y deja a Suso “de una sola pieza”



Quién es Geraldine Ponce

Es la esposa del jugador Lucho Díaz. Aunque no se tienen muchos detalles sobre su vida en pareja, ambos empezaron a salir en el 2016 cuando él estaba buscando un espacio en el Junior. Con el paso del tiempo y conforme crecía el amor, se fueron a vivir a Europa, donde el futbolista ya había firmado con otras selecciones.

Publicidad

Son padres de dos hijas (Roma y Charlotte) y contrajeron matrimonio el pasado 14 de junio 2025 en Barranquilla, evento al que asistieron figuras públicas de la talla de Cuadrado y Mina, así como también cantantes como Silvestre Dangond; convirtiéndose en una de las bodas del año.

Mira también: Matrimonio de Lucho Díaz y Geraldine Ponce: futbolistas invitados y quién será el artista principal

Ponce comparte contenido a diario relacionado con su estilo de vida, su rol como madre y hasta hace publicaciones sobre su relación de pareja, pero aún así intenta mantener vida personal lo más alejada posible de las plataformas digitales.