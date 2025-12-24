Publicidad

Esposa de Lucho Díaz, Geraldine Ponce, mostró su pancita de embarazo - CaracolTV

Geraldine Ponce, esposa de Lucho Díaz, publicó el pasado 23 de diciembre una fotografía de su pancita y los fanáticos empezaron a especular sobre el sexo de su tercer bebé.

Esposa de Lucho Díaz mostró su barriga de embarazo y fans apostaron por si es niño o niña

Geraldine Ponce publicó el pasado 23 de diciembre una fotografía que llamó la atención de sus fans en redes. El hecho tuvo lugar tras el emotivo anuncio del futbolista.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 24 de dic, 2025
Fans de Lucho Díaz hacen apuestas sobre el embarazo de Geraldine Ponce.