Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Expediente Final
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Exparticipantes del 'Desafío' que pelearon
Programación de Caracol

Esposa de Lucho Díaz, Geraldine Ponce, está embarazada de nuevo - CaracolTV

Este 21 de diciembre, el futbolista colombiano no solo celebró el triunfo del Bayern Múnich ante Heidenheim, sino también la noticia de la dulce espera en su hogar.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Lucho Díaz y Geraldine Ponce esperan su tercer hijo: con golazo confirmaron la noticia

Este 21 de diciembre, el futbolista colombiano no solo celebró el triunfo del Bayern Múnich ante Heidenheim, sino también la noticia de la dulce espera en su hogar.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de dic, 2025
Comparta en:
Lucho Díaz confirmó que Geraldine Ponce, su esposa, está esperando su tercer hijo.