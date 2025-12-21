Lucho Díaz y Geraldine Ponce esperan su tercer hijo: con golazo confirmaron la noticia

El futbolista colombiano Lucho Díaz y su esposa, Geraldine Ponce, atraviesan uno de los momentos más especiales de su vida personal: están esperando a su tercer hijo. La noticia fue confirmada de una manera muy emotiva y pública este 21 de diciembre, en medio de un partido oficial de la Bundesliga que rápidamente dio la vuelta al mundo, tanto por el resultado deportivo como por el mensaje personal que lo acompañó.

El anuncio se dio durante el encuentro entre el Bayern Múnich y el Heidenheim, que terminó con una contundente victoria 4 a 0 a favor del equipo del colombiano. Lucho Díaz fue protagonista del partido al encargarse de anotar el tercer gol del encuentro en el minuto 86, sellando una actuación sólida del conjunto bávaro. Sin embargo, más allá del tanto, lo que realmente captó la atención de los aficionados fue la celebración posterior.

NO PODÍA NO APARECER: Lucho Díaz cabeceó y marcó el 3-0 de Bayern Munich vs. Heidenheim.



NO PODÍA NO APARECER: Lucho Díaz cabeceó y marcó el 3-0 de Bayern Munich vs. Heidenheim.

Tras enviar el balón al fondo de la red, Díaz tomó la pelota, la colocó debajo de su camiseta simulando un embarazo y, posteriormente, se chupó el dedo pulgar, un gesto tradicionalmente asociado con la llegada de un bebé. La celebración fue clara y emotiva, y no tardó en viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios compartieron el video y felicitaron al futbolista y a su familia por la noticia.

Poco después, Geraldine Ponce, esposa de Lucho Díaz, confirmó oficialmente el embarazo al repostear el video en su cuenta de Instagram. Acompañó la publicación con un tierno mensaje que reafirmó la felicidad que vive la familia por la llegada de un nuevo integrante. Aunque no se revelaron más detalles sobre el sexo o la fecha de nacimiento del bebé, el gesto fue suficiente para emocionar a seguidores y colegas del mundo del fútbol.

"Gracias Dios mío por todas tus bendiciones, por un año lleno de amor y nuevos comienzos, y por nuestro hijo, el regalo más grande que viene en camino a completar nuestro hogar", escribió la joven en las historias de la citada plataforma.

Este será el tercer hijo de la pareja, que ya es padre y madre de dos niñas. La mayor es Roma, nacida en 2021, y la menor es Charlotte, quien llegó al mundo en 2024. Con esta nueva etapa, Lucho Díaz y Geraldine Ponce continúan consolidando su familia, combinando el éxito profesional del futbolista con una vida personal marcada por momentos significativos.

