Messi tuvo gran detalle en su visita a Medellín que está avaluado en más de $ 200 millones

Lionel Messi revolucionó la capital antioqueña con su llegada, pues muchos fanáticos soñaban con obtener un autógrafo o tomarse una foto con el exjugador de Barcelona.

‘La Red’ aseguró que Messi tenía varias restricciones para ir a Medellín: no asistir a ninguna rueda de prensa, no aceptar fotos ni dar autógrafos. No obstante, el campeón del mundo tuvo un enorme gesto con la empresa que lo transportó, contó Carlos Vargas.

Y es que, según el periodista, cuando el astro de la Selección Argentina se subió al bus, encontró una emotiva carta en su asiento, pues, al parecer, el jugador siempre se ubica en el mismo lugar. Junto al papel había un marcador especial para tela, que el futbolista tomó para firmar el asiento.

La empresa, por su puesto, sacó el sillón para enmarcar y atesorar la rúbrica del jugador del Inter de Miami, que, según Carlos Vargas, está avaluada en 60.000 euros, es decir, algo más de 260 millones de pesos.



¿Cuánto mide Lionel Messi?

A diferencia de muchos jugadores de élite, el astro argentino no destaca por su estatura imponente, sino por su habilidad técnica, visión de juego y velocidad mental. Messi mide aproximadamente 1,70 metros de altura y su peso ronda los 72 kilogramos, aunque esta cifra puede variar ligeramente dependiendo de la etapa de la temporada y su estado físico. Estas medidas, lejos de ser una desventaja, han sido clave en su estilo de juego: un centro de gravedad bajo que le permite un control excepcional del balón, cambios de ritmo explosivos y una agilidad que ha marcado época en el fútbol mundial.

