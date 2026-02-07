Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Red
En vivo Desafío del Siglo
Hijo de Diomedes Díaz, en UCI
'La Reina del Flow 3'
Programación de Caracol

Lionel Messi dejó firma en Medellín que costaría más de 200 millones de pesos

Lionel Messi tuvo un detallazo en su visita a Medellín, cuando viajó con su equipo, Inter de Miami, para jugar un amistoso contra Atlético Nacional. Todos los detalles.

logo-ctv
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Messi tuvo gran detalle en su visita a Medellín que está avaluado en más de $ 200 millones

El astro argentino visitó Colombia el 31 de enero de 2026, junto a sus compañeros de equipo del Inter de Miami, para jugar un partido amistoso contra Atlético Nacional, en el Atanasio Girardot.

Por: Alejandra Hurtado
Actualizado: 7 de feb, 2026
Comparta en:
Thumbnail