Antonela Rocuzzo, esposa de Messi, vivió incómodo momento cuando le preguntaron en qué trabaja

Messi y Antonela Rocuzzo se han convertido en una de las parejas más queridas no solo en Argentina y América Latina, sino también en diferentes partes del mundo. Recientemente, se viralizó el video de un influenciador conocido como Ziv Tamir, pues abordó a la modelo mientras departía con un grupo de amigas en un prestigioso club.

Mira también: René Higuita y sus fotos con Vicente Fernández y Messi: Estas son las historias detrás



Inicialmente, el hombre interrumpió una conversación para preguntarle por el reloj que estaba usando. Luego de elogiar el diseño y la marca, el creador de contenido digital se apresuró a interrogar a la mujer sobre su trabajo y lo que hace en su día a día para mantener un estilo de vida tan costoso.

A pesar de que entendió algunos de los comentarios que realizó su interlocutor, Rocuzzo, al parecer, no logró traducir del inglés al español la totalidad de la conversación, por lo que se mostró muy confundida y no supo cómo responder adecuadamente al cuestionamiento.

Todo parece indicar que el sujeto no realizó la dinámica con ánimo de poner incómoda a Rocuzzo, sino porque hace parte de una dinámica que hace en redes sociales en donde busca conocer la historia detrás de varios millonarios.



Mira también: La vez que Falcao y Lionel Messi dieron una entrevista en Día a Día, ¿la recuerdas?

Publicidad

"¿A qué te dedicas? ¡Mira el programa! Una amable señora luce el nuevo reloj Tiffany Rope", escribió junto a la grabación.

Las reacciones ante el clip que ya es todo un fenómeno de Internet no se han hecho esperar: "Mantiene feliz al hombre más importante del mundo", "Es la mujer de Messi 👏👏👏😍🙌", "Hermano, es la primera dama del fútbol", "¿A qué te dedicas? Oh de verdad😁 💀🤣", "Es nuestra reina ❤️", "ELLA ES LA ESPOSA DE MESSI🥰 Ella lo cuida para vivir 😍😍😍", "Con la niña no", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.

Publicidad

Mira también: Sofía Vergara se encontró con Lionel Messi, Antonela Roccuzzo y Luis Suárez en Miami

Antonela nació el 26 de febrero de 1988 en Argentina y se desempeña como modelo, personalidad de Internet y filántropa. En su cuenta oficial de Instagram recoge más de 40 millones de seguidores, donde no solo comparte contenido relacionado con su faceta en la industria del entretenimiento, sino también da detalles de su vida familiar, siendo esposa del astro del fútbol y la mamá de Thiago, Mateo y Ciro.