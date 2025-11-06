En vivo
Antonela Rocuzzo, esposa de Messi, vivió incómodo momento cuando le preguntaron en qué trabaja

Antonela Rocuzzo, esposa de Messi, vivió incómodo momento cuando le preguntaron en qué trabaja

Un video del creador de contenido digital Ziv Tamir se ha vuelto tendencia en redes sociales debido a que su protagonista es la modelo argentina y esposa del astro del fútbol.

La reacción de Antonela Rocuzzo, esposa de Messi, luego de ser abordada por un influenciador en un club.
Foto: Instagram @antonelarocuzzo
Por: Marianella Chavarro Castro
|
Actualizado: 6 de nov, 2025

