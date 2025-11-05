Famoso exjugador de fútbol clonó a su perrita: esta fue la escandalosa cifra que pagó

Una gran sorpresa se han llevado los fanáticos del fútbol americano y de Tom Brady al conocer que el siete veces campeón del Super Bowl tomó la decisión de clonar a su perrita Lua, quien falleció en 2023. Este es un procedimiento exclusivo al que muy pocas personas tienen acceso no solo por la excentricidad que lo caracteriza, sino por el costo.

La nueva mascota, que fue nombrada Junie por la familia del deportista, es de raza pitbull. De acuerdo con la información publicada por medios internacionales, el procedimiento se llevó a cabo con la empresa Colossal Biosciences, en la cual él ha hecho parte esencial gracias a su rol como inversionista.

El exfutbolista habría realizado una extracción de sangre no invasiva antes de la muerte de su mascota para obtener el material genético necesario para la otra perrita.



Cuánto cuesta clonar a una mascota: esto pagó Tom Brady

Aunque muchos quisieran tener la posibilidad de mantener con vida a sus mascotas, este es un procedimiento que solo pueden costear unos pocos. El tratamiento tiene un valor que oscila entre los 50 mil y 85 mil dólares, que en moneda colombiana corresponderían a 192 y 327 millones de pesos.

Junie, el actual perro de Tom Brady, es un clon de Lua, que murió en 2023. La noticia nos confronta a los que hemos perdido a nuestros perros. Es una opción seductora pero irreal. Aceptar la partida de un ser querido es parte del ciclo de la vida. Nos prepara para nuestro final. pic.twitter.com/T2tQ79MgtA — Bicitlán Radio (@BicitlanRadio) November 4, 2025

Las reacciones ante esta noticia no se han hecho esperar. A pesar de que unos calificaron esta situación como innecesaria, la mayoría de comentarios están enfocados en lo maravilladas que se sienten las personas por el avance de la ciencia y la tecnología.

"Quisiera poder clonar a mis amados 😍❤️", "Necesito lo mismo para traer a mi mascota de regreso 😍", "Si hubiera tenido dinero también clonaría a mi amado Niño que murió en junio de 2022, cuánto te extraño mi lindo perrito 🐶", "No pensé que vería algo así", "Me encanta, yo también lo haría", son algunos de los mensajes que se destacan en redes sociales como Instagram.

Aunque sus redes sociales están enfocadas en su trabajo como comentarista deportivo, Brady también acostumbra a mostrar detalles de su vida privada de vez en cuando, presumiendo de esta forma de su familia, sus mascotas y los planes que realiza cuando las cámaras no lo están enfocando.