Tras la muerte de Luis David Mestre, su hermano, en Gaira, Santa Marta; Karmen Mestre anunció la llegada de su hija María del Mar. Estas son las primeras fotos de la bebé.

Nació hija de participante del 'Desafío 2016' que enfrentó dura muerte este 2025

Karmen Mestre enfrentó en noviembre de este año la muerte de su hermano. Ahora, un par de semanas después, le da la bienvenida a la nueva integrante de su hogar.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 21 de dic, 2025
Nació el hijo de Carmen Mestre, exparticipante del 'Desafío 2016'.