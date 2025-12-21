Nació hija de participante del 'Desafío 2016' que enfrentó dura muerte este 2025

El pasado 20 de diciembre, la Súper Humana del reality de los colombianos confirmó el nacimiento de su hija María del Mar. La creadora de contenido digital mantuvo informada a su comunidad no solo sobre el compromiso con el padre de la bebé, sino también acerca de todo el embarazo, desde el anuncio hasta la revelación de sexo y el nacimiento.

"Te amamos mi María del Mar, bienvenida, eres el regalo más hermoso. Gracias por llegar a ser luz, calma y esperanza para nosotros en estos momentos. ❤️‍🩹💕 Nuestro sueño hecho realidad. 🤍Gracias a todos por sus lindos deseos, gracias amor, gracias amigos y gracias familia 🙏", escribió en la red.

Junto al mensaje, posteó una serie de fotografías en el hospital mientras cargaba a la recién nacida. La influenciadora fue sorprendida por sus seres queridos con globos, flores y demás objetos de decoración para hacerla sentir bien por la llegada de la nueva integrante del hogar, nacimiento que tuvo lugar el pasado 3 de diciembre a la 1:12 p.m.





Sin embargo, un detalle de las instantáneas llamó particularmente la atención de sus seguidores: se trató del uso de gafas de sol para estas fotos. Aunque unos sí detallaron en esto, otros simplemente lo dejaron pasar y le expresaron su alegría.

"Dios los bendiga y los acompañe siempre 🙏🏻✨🫶🏻", "❤️❤️Muchas felicidades, llegó a llenarlos de mucho amor🙌", "Gracias a Dios salieron con bien, la bebé y tú, 😍 ¿pero porque te pones los lentes?,😢 la alegría y la bendición de poder dar vida no se compara con nada, ❤️👏", "❤️❤️❤️ Lo más tierno y dulce. ❤️❤️Te amamos mi princesa y qué me dicen... La mejor hermana ahora es la mejor mamá❤️❤️", son algunos de los mensajes que se destacan en la red.



La dura pérdida de Karmen Mestre este 2025

En noviembre de 2025, Mestre enfrentó la muerte de Luis David Mestre, su hermano. El hecho tuvo lugar en el sector conocido como Gaira, Santa Marta. A pesar de que inicialmente se pensó que se había tratado de un supuesto acto sicarial, con el tiempo se conocieron detalles que indicaban que se trató de un hecho que involucraba a un celador, que presuntamente confundió al joven con un delincuente.

El caso se encuentra en manos de las autoridades competentes.

