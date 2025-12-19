Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
La Usurpadora
Inscripción a 'La Danza de los Millones'
'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'
Exparticipantes del 'Desafío' que pelearon
Programación de Caracol

Olímpico, ganador del 'Desafío' en 2018, competirá en 'La Danza de los Millones' - CaracolTV

Óscar Muñoz, más conocido como Olímpico en las tres temporadas del 'Desafío' en las que estuvo, estará compitiendo en 'La Danza de los Millones', programa de Caracol Televisión.

Icon push.png
¿Quieres saber más de las producciones de Caracol TV? Activa las notificaciones y recibirás información al instante.
Nos vemos luego
¡Veámonos!

Publicidad

Banner producción Desafío XXI DK

Olímpico, ganador del 'Desafío', regresa a Caracol Televisión: esta será su aparición

La última aparición de Óscar Muñoz en Caracol Televisión fue en el reality de los colombianos en 2024, cuando se convirtió en el refuerzo de Karen para avanzar en la competencia.

Por: Marianella Chavarro Castro
Actualizado: 19 de dic, 2025
Comparta en:
A qué programa de Caracol Televisión regresará Olímpico, ganador del 'Desafío'.