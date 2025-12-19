Olímpico, ganador del 'Desafío', regresa a Caracol Televisión: esta será su aparición

Uno de los participantes más polémicos de las diferentes temporadas del reality de los colombianos es el Súper Humano que ganó la competencia en 2018 y estuvo en La Ciudad de las Cajas en 2021 y 2024. Desde entonces Muñoz ha mantenido una vida activa en redes sociales, donde acostumbra a publicar contenido relacionado con su preparación física y también los momentos especiales que vive junto a su familia.

Olímpico, del 'Desafío 2018', regresa a Caracol Televisión

Este 19 de diciembre, Caracol Televisión liberó el avance del cuarto capítulo de 'La Danza de los Millones', el cual será emitido a partir de las 9:30 p.m., después de 'La Vuelta al Mundo en 80 Risas'. En el video se logra observar al Súper Humano vestido de rosado, por lo que se conoce que tendrá la posibilidad de representar a uno de los dos equipos en el juego.



Durante su paso por el programa tendrá que unir sus habilidades físicas a las de Leidy Solis para competir por un millonario premio. Asimismo, deberá enfrentarse a destacados actores de la talla de Angélica Blandón, recordada por su papel protagónico en 'Las Muñecas de la Mafia'; y Kevin Bury, de 'La Reina del Flow'.

Cómo inscribirse para ganar millonario premio en 'La Danza de los Millones'

Los televidentes que deseen participar en la dinámica organizada por Caracol Televisión y que no estén registrados en ditu deben ingresar a Ladanzadelosmillones.com y darle al botón 'empezar'. Acto seguido, se diligencian espacios como el correo electrónico y los datos personales. Seguido, tienes que crear contraseña y confirmarla, aceptar términos y condiciones (así como también la política de tratamiento de datos), llenar el espacio dispuesto para el número de la Cédula de Ciudadanía y el número de teléfono, y volver a aceptar los términos.





En caso de que los televidentes sí estén registrados en la plataforma, deben ingresar a la misma página (Ladanzadelosmillones.com) y llenar información como correo electrónico, contraseña, número de cédula y número de contacto. Una vez se ha completado este proceso, ya estará inscrito para participar en la actividad guiada por la presentadora Laura Acuña.

