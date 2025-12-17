Casa de J Balvin en Colombia tiene cancha de baloncesto y no se puede entrar con zapatos

Se trata de una propiedad que no tiene nada que ver con la música, dijo el mismo J Balvin, sino que es su “templo de paz” en el que se respira aire puro. Está ubicada en lo más alto de una montaña —a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar—, en Llano Grande, a 30 minutos de Medellín, su ciudad natal.

La casa del paisa, que anunció su gira por toda Colombia en 2026, fue inspirada en el estilo japonés, por lo que la mayoría de las áreas tienen luz natural o vista al paisaje que la rodea. Incluso, los baños tienen techo de cristal.

Para Balvin, su inmueble es un lugar de conexión y, por lo mismo, no permite que los visitantes ingresen con zapatos. Por lo mismo, Ibai tuvo que utilizar una especie de pantuflas (similares a las que tenía el cantante) para hacer el recorrido.

Cómo es la casa de J Balvin en Antioquia: tiene piscina con jacuzzi y más

En la propiedad del intérprete de ‘Río’ predominan los tonos claros. En el primer espacio está la sala principal, con un sofá de largo de color verde y centros de mesa colocados en el piso. El lugar está rodeado de ventanales que permiten el ingreso de la luz natural y la vista del paisaje y tiene una especie de balcón, con un par de puffs, para tomar el aire.

La terraza tiene caminos rodeados de agua, con una piscina que a la vez se convierte en jacuzzi. Asimismo, tiene una fogata, para pasar un tiempo con “los pareceros”, y desde allí también se puede observar el paisaje.

La casa cuenta con dos cocinas: una abierta y otra más cerrada, que sirve para colocar los platos que se están secando. Por ese espacio hay un pasillo que conduce al cuarto de ropas y finalmente al garaje, en el que Balvin tiene varios carros de alta gama.

En varios espacios tiene árboles plantados. Tiene un cuarto para los visitantes, con vista a la naturaleza, y al lado está la habitación de Río, su primogénito. En él hay algunos muñecos, pero no tantos, pues la familia no permanece en esa casa. En el cuarto principal hay dos clósets muy amplios, y al lado se encuentra el baño del cantante y de su esposa, Valentina Ferrer. Este cuenta con salida hacia el gimnasio, el sauna y el turco, que la pareja utiliza cada vez que viajan a Antioquia.

El jardín de la propiedad tiene un “camino de la paz”, con un bonsái traído desde Japón, y una cancha de baloncesto, construida con las medidas de una profesional, que tiene vista a todas las montañas que rodean la casa del paisa.

Para el cantante, la conexión con la naturaleza y el vínculo con sus amigos y su familia es lo que realmente lo llena, más allá del dinero y las cosas materiales, le aseguró a Ibai.

