Captan "pelea" de J Balvin y Valentina Ferrer en plena fiesta: aclaró polémica por particular baile

El cantante de música urbana J Balvin vuelve a ser noticia en las plataformas digitales debido a la celebración que tuvo por el lanzamiento de su álbum 'Mixteip', el cual cuenta con once canciones donde mezcla ritmos del reguetón y experimenta con otros sonidos de su gusto personal. El paisa ofreció un evento en Manhattan para compartir con seguidores, amigos y su pareja sentimental, Valentina Ferrer, la madre de su hijo Río.

Mira también: J Balvin se presentó en la final del Mundial de Clubes: mira su show completo

Durante el festejo, la modelo se robó las miradas de los presentes al hacer un acalorado baile en medio de la pista sola y posteriormente en compañía del artista y, aunque inicialmente se les vio disfrutando del encuentro, poco después fueron grabados mientras sostenían una supuesta discusión. Según los usuarios de Internet, al intérprete de 'Mi gente' le habrían molestado los movimientos de Ferrer; sin embargo, la misma Valentina reaccionó a una publicación y desmintió esta información.

"No, literal me dijo 'amor los temas no los tengo conmigo' y yo le dije... 'Amor, los temas ya los tengo listos. Vinieras o no, los mostraba 😅😂🤣 pa mis BFF'", dijo con buen sentido del humor. Cabe aclarar que el clip en mención se observa cómo ella hace gestos de desaprobación y de forma jocosa mientras su pareja permanece serio.

Publicidad

Mira también: La particular foto que se tomó J Balvin con Sofía Vergara: hasta su pareja reaccionó

'Mixteip´' recoge once canciones, dentro de las que se destacan: 'BRuz Wein', 'Zun zun', 'Uuu', 'PQBL', 'No te olvido', 'Misterio', 'St. Tropez', 'KLK', 'Rio' y 'Dónde está José?'.

Publicidad

Recientemente, la pareja ha dado de qué hablar en redes sociales debido a la gran acogida que tiene Valentina en la creación de contenido digital, pues muestra no solo su faceta dentro de la industria del entretenimiento, los trends en los que participa y los eventos a los que es invitada, sino que también expone parte de su vida en familia y los momentos graciosos que protagoniza su hijo Río.

Eso a su vez ha causado que los fanáticos bromeen al mencionar que J Balvin es famoso por ser la pareja de Ferrer. El paisa ha dejado el nombre de Colombia en el extranjero con su propuesta artística, llegando a recoger 11 Premios Billboard, 6 premios Latin Grammy y muchos más reconocimientos a su extensa trayectoria.

Mira también: J Balvin también estuvo en el Club 10 y pocos lo recuerdan: VIDEO de su paso por el programa