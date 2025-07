El pasado 10 de julio Sofía Vergara celebró sus 53 años por otro lo alto. Primero posteó una imagen de ella con un vestido naranja con varias flores, en medio de una casa con piscina. Los fans le desearon lo mejor en este nuevo año de vida.

Foto de J Balvin con Sofía Vergara

Después, dejó ver otra captura en la que está posando con un vestido de baño y al rededor hay una torta con muchas cerezas, y ramos gigantes de todos los colores. Luego aparece con varias de sus amistades y reveló el pastel con el que festejó este día tan importante.

Hay algo que no pasó desapercibido y fue la foto que le tomaron a J Balvin y a ella en medio de una tina. Ella aparece encima de él mirando hacia arriba y que lo que llamó la atención, fue que él dijo que su pareja le autorizó lucir así en redes sociales.

"Feliz cumpleaños a la reina de reinas. Una foto legendaria para mí que la admiro tanto y posiblemente una foto soñada para muchos jejejejej. Mi mujer me dio permiso", explicó.

Por lo cual, todos los usuarios de Instagram, lugar en el que fue publicada la imagen, no dudaron en reaccionar y preguntarle a Valentina Ferrer, si realmente ella había dado permiso al intérprete de 'Loco contigo' de aparecer así junto a Sofía Vergara. Este fue el mensaje que dejó la modelo argentina. "Ojalá me pase lo mismo con Brad Pitt. Amo a mis policías".

Varios internautas y hasta famosos no dejaron de comentar acerca de cómo el artista paisa le pidió permiso a su pareja, para poder estar junto a la actriz que ha brillado en los diferentes escenarios en el mundo de Hollywood.

"Debe reírse mucho al ver los comentarios de tantas amigas espías que tiene detrás de José", "Hoy alguien dormirá en el sofá, "gracias a dios mencionó que le dieron permiso, porque sino me habría roto el corazón", "ya me estaba enojando hasta que termine de leer", "todos dicen 'La foto que muchos desean', pero recuerden que estamos hablando de J Balvin", "esperemos a ver qué pide Valentina Ferrer a cambio", dijeron algunos en la publicación de Instagram, en donde el intérprete de 'No me conoce' tiene más de 50 millones de seguidores.