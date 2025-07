Daniela Ospina envió contundente mensaje a quien la criticó: "Deberías aprovechar los valores"

Daniela Ospina volvió a dar de qué hablar, luego de que se defendiera de las críticas que recibió por parte de un internauta. A través de su cuenta de Instagram, en donde tiene más de 7 millones de seguidores, mostró como aquella persona le dejó un comentario negativo.

Qué dijo Daniela Ospina sobre las críticas que recibe

En aquel mensaje, el usuario cuestionó el hecho de mostrar el cuerpo y no mostrar su parte intelectual, en donde le decía que debía al menos aparecer leyendo un libro.

Frente a estas palabras, la hermana de David Ospina no dudó en responderle con un contundente mensaje. Se defendió diciendo que su forma de expresarse lo debió aprender por los textos leídos y destacó el hecho de que le escribiera alguien que representa a una fundación.

"Qué lindo como hablas, me imagino que lo has adquirido con todos los libros que te has leído. Porque por lo menos, los que yo he leído, me han dado educación, y más si tienes una fundación deberías aprovechar los valores de las demás personas. Lo que sí te puedo decir, es que no ando jodiéndole la vida a nadie", fueron algunas de sus palabras.

Daniela Ospina 'paró' a seguidor que la criticó

Ahora bien, en una charla durante el pódcast ‘Deja el chou’, Daniela Ospina reveló aspectos poco conocidos sobre su hermano David. Según contó, él siempre ha tenido un carácter tranquilo y equilibrado, al punto de que solo han discutido en tres ocasiones a lo largo de sus vidas.

"Yo siempre he tenido una conexión muy grande con él, siempre lo he visto con mucha admiración. Ha sido un nombre muy impecable, no recuerdo tener ese hermano que se peleaba", expresó la mujer.

Daniela también mencionó que nunca han recurrido a bromas pesadas para incomodarse, algo que a ella misma le resulta curioso porque siempre han mantenido una relación basada en el respeto y la armonía. Además, recordó que desde niño David fue quien más destacaba por su disciplina, motivo por el cual su mamá solía ponerlo como ejemplo en casa.

Adicionalmente, la esposa de Gabriel Corornel contó que cuando tenía diez años quiso incursionar en el fútbol, pero su madre no se lo permitió. Más adelante, intentó con el baloncesto; sin embargo, tras asistir solo a un entrenamiento, su mamá también le prohibió continuar. Fue entonces cuando descubrió el voleibol, deporte que finalmente logró practicar.